وصفات طبيعية لترطيب البشرة ومحاربة التجاعيد.. خطواتها سهلة وبسيطة

يعمل هذا القناع على ترطيب وتقشير البشرة بلطف بالإضافة إلى أن العسل مرطب يعزز الجلد ويعطيه الحيوية 4 ملاعق صغيرة من عصير التفاح.ثم ضيفي ربع ملعقة كبيرة من عصير الليمون ونصف ملعقة كبيرة من السكر البني.قناع التوت لتفتيح الوجه: المكونات:وملعقتين من صودا الخبز.

MOBTADA: لنعومتها في الشتاء.. وصفات طبيعية لتقشير الشفاهتكثر شكوى الفتيات بسبب جفاف الشفاه وتشقهها وخصوصا خلال الأجواء الباردة في الشتاء.

ELBALADOFFICIAL: حتى تصلح علاقتك بالله.. داعية يكشف خطوات سهلة وبسيطةقال الشيخ أحمد صبري، الداعية الإسلامي، إن إصلاح العلاقة مع الله تعالى بأن يجعل المرء جميع حركاته وسكناته لله سبحانه، مستحضرا بذلك معيته طوال الوقت، وإن أول أمر عملي يعين على ذلك هو التفكر في خلقه، وإعمال العقل في عظمته وقدرته، وذلك من أسرع السبل...

ALBAWABANEWS: جامعة القاهرة تواصل خطواتها المتسارعة نحو العالمية والشراكات الدوليةأعلن الدكتور محمد الخشت، رئيس جامعة القاهرة، عن توقيع الجامعة اتفاقية مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (UNESCO)، لإنشاء أول كرسي لليونسكو للحفاظ علي التراث الثقافي، وهو يهدف إلى حفظ التراث الثقافي ويساهم في تنمية الاقتصاد المحلي من خلال توفير فرص العمل، كما يساهم في رفع مستوي الوعي...

YOUM7: وصفات طبيعية لتقشير الشفاه.. مكونات تجعل لونها ورديا وناعمة ونضرةتصاب الشفاه أحياناً بالجفاف والبهتان الأمر الذى يجعل الفتاة تشعر بالانزعاج الذى يدفعها للبحث عن حلول تساعدها في الحصول على شفاه وردية جذابة.

ELBALADOFFICIAL: مناسب لإفطار تلاميذ المدارس.. أسهل طريقة لعمل بسكويت النشادريعد بسكويت النشادر، من أشهر وأسهل طرق عمل حلى البسكويت و هو من وصفات حلويات العيد المعروفة.وبسكويت النشادر يتميز بطعمه اللذيذ والشهي يمكن تقديمه مع الشاي صباحًا،وفيما يلي خطوات

AKHBARELYOM: وزير الدفاع الإسرائيلي: الحرب بغزة لن تكون قصيرة أو سهلةقال وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف جالانت، إن الحرب الإسرائيلية الدائرة على قطاع غزة لن تكون سهلة أو قصيرة.

