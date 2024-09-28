من على الوجه، والتي تتطلب اتباع خطوات بسيطة، ولهذا نستعرض في التقرير، وصفات طبيعية لإزالة المكياج، وفقًا لما ذكره موقع "treehugger".أو البندق للبشرة المختلطة أو الدهنية، ثم خلط جميع المكونات معاً في وعاء صغير، واستخدام خلاط يدوي لخلط المكونات لعمل عجينة وإضافة ملعقة صغيرة من المنظف مع تدليك البشرة لمدة دقيقة إلى دقيقتين، ثم غسل البشرة بالماء البارد.

وملعقتين كبيرتين من زيت الجوجوبا و1/2 ملعقة صغيرة من فيتامين E، و 10 قطرات من زيت البابونج العطري و10 قطرات من زيت اللافندر العطري ثم خلط جميع المكونات معاً ووضع الخليط في زجاجة زجاجية باستخدام مضخة، ثم غسل الوجه بالماء ثم وضع ربع كمية خليط الزيت لتدليك الوجه وحول العين، ثم إزالة الزيت بالماء الدافئ وقطعة قماش مبللة حتى يختفي المكياج تمامًا، ثم استخدام غسول وجه لطيف وتونر الذي تفضلينه، مع تخزين مزيل المكياج في زجاجة زجاجية بعيدًا عن أشعة الشمس، ويمكن أن يستمر لمدة تصل إلى عام.

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