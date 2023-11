وسط شكوك حول سبب وفاته.. بكين تحرق جثة رئيس الوزراء الصيني السابق لي كه تشيانج اليوم

ووجد لي نفسه مهمشا على يد الرئيس الصيني شي جين بينج قبل مغادرته اللجنة الدائمة للمكتب السياسي للحزب الشيوعي قبل عام مضى رغم صغر سنه بما يكفي للبقاء في منصبه. ورغم أن الظروف الصحية لكبار القادة دائما ما تعتبر سرا من أسرار الدولة في الصين، فلم يظهر أي دليل يقوض رواية الحزب الشيوعي عن وفاة لي.

وتأتي وفاة لي في الوقت الذي أدت فيه سلسلة من الإطاحات غير المبررة لمسئولين في القيادة الصينية إلى خلق شعور متزايد بالغموض حول الحزب. وقالت مديرة الأبحاث في الصين وهونج كونج وتايوان لدى منظمة"فريدوم هاوس"، ياكيو وانج، إن عدم شفافية الحكومة الصينية في السنوات الأخيرة قد ولد شعورا بعدم الثقة بين الناس.

وأضافت وانج"يموت الكثير من الأشخاص بسبب النوبات القلبية المفاجئة كل عام في جميع أنحاء العالم، وهذا ليس بالأمر غير المعتاد". وقالت وانج إنه"من المثير للسخرية أنه رغم أن الحكومة الصينية تتمتع بالقوة المطلقة، فإنها لا تستطيع أن تجعل الأشخاص يصدقون ما تقوله."

وقد أصيب كه تشيانج الذي كان يبلغ من العمر 68 عاما بأزمة قلبية بصورة مفاجئة في شنغهاي الجمعة الماضي. وتم نقل جثته في نفس اليوم إلى بكين على متن طائرة خاصة.رئيس الوزراء

