وسائل إعلام: اشتباكات عنيفة بين الفصائل الفلسطينية وجيش الاحتلال الإسرائيلي بجنوب غزة

اشتباكات عنيفة أثناء محاولة التوغل الإسرائيلى شمال غزة

YOUM7: مواجهات عنيفة بين المقاومة الفلسطينية وجيش الاحتلال على عدة محاور بغزة.. إسرائيل تعترف بمقتل 13 جنديا وتدمير عدة آليات.. وارتفاع عدد شهداء العدوان الغاشم على القطاع لـ8800 شهيدا بينهم 3648 طفلادخل العدوان الإسرائيلي على غزة يومه الـ 26 في ظل مواجهات عنيفة تجري بين جيش الاحتلال والفصائل الفلسطينية المقاومة في عدة مناطق منها شمال غرب القطاع، شمال شرق غزة.

ELBALADOFFICIAL: وسط اقتحام طولكرم.. زوارق الاحتلال الإسرائيلي تستهدف الشريط الساحلي لغزةأفادت وكالة شهاب الفلسطينية، بأن زوارق الاحتلال الإسرائيلي، بدأت في استهداف الشريط الساحلي لقطاع غزة الآن.

YOUM7: جيش الاحتلال يعلن مقتل 9 من جنوده فى اشتباكات مع فصائل فلسطينية شمال غزةأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلى، صباح اليوم الأربعاء، مقتل 9 من جنوده ليلًا خلال الاشتباكات مع الفصائل الفلسطينية شمال قطاع غزة.

YOUM7: جيش الاحتلال الإسرائيلى يصدر أوامره لقواته البرية بالدخول إلى غزةأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، صدور الأوامر للقوات البرية العاملة فى غزة بشن هجوم برى على الفصائل الفلسطينية داخل القطاع، مشيرا إلى أن القوات ستحارب فى الأزقة والأنفاق.

MOBTADA: قائد المنطقة الجنوبية الإسرائيلي يعلن الانطلاق لشن هجوم بري في غزةأعلن متحدث جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن قائد المنطقة الجنوبية أكد الانطلاق لشن هجوم بري على الفصائل الفلسطينية بقطاع غزة، جاء ذلك خلال نبأ عاجل أوردته قناة 'القاهرة الإخبارية'.

