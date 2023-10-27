وسائل إعلام إسرائيلية: وقوع إصابات إثر سقوط صواريخ على تل أبيب وليتسيون

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، إنه "تم نقل عامل أجنبي إلى مستشفى أساف هروفيه في حالة متوسطة مصابا بشظايا في الصدر والأطراف بعد سقوطه في منطقة زراعية في مدينة ريشون لتسيون."

وقد أعلنت الفصائل الفلسطينية، أن قصف تل أبيب جاء ردا على المجازر الإسرائيلية بحق المدنيين في قطاع غزة. من جانبه قال التليفزيون الفلسطيني، إن قطاع غزة يشهد قصفا هو الأعنف برا وبحرا وجوا منذ بداية الحرب التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر الجاري.

وكثفت قوات الاحتلال الإسرائيلية غاراتها على شمال قطاع غزة ومناطق متفرقة، فيما شهدت شبكة الإنترنت انقطاعات واسعة في القطاع، وسط مخاوف من بدء اجتياح بري إسرائيلي في أي لحظة.لكن مواقع محلية نقلت عن مصادر محلية قولها إن خدمات شبكات الاتصالات والإنترنت انقطعت عن مناطق واسعة جديدة من القطاعالمتحدث العسكرى: طائرة موجهة مجهولة الهوية وراء حادث طابا.. headtopics.com

اقرأ أكثر:

youm7 »

إعلام عبري: 6 إصابات على الأقل جراء سقوط صواريخ في تل أبيبوقوع 6 إصابات على الأقل جراء سقوط صواريخ في تل أبيب اقرأ أكثر ⮕

6 إصابات على الأقل جراء إطلاق صواريخ من قطاع غزة على تل أبيبأفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل لها، نقلا عن وسائل إعلام إسرائيلية، بسقوط 6 إصابات على الأقل جراء إطلاق صواريخ من قطاع غزة على تل أبيب. اقرأ أكثر ⮕

المقاومة الفلسطينية تعلن إطلاق 5 صواريخ على تل أبيبأفادت وسائل إعلام إسرائيلية ، اليوم الخميس، بإطلاق دوي صافرات إنذار في تل أبيب. اقرأ أكثر ⮕

القاهرة الإخبارية: 6 إصابات على الأقل جراء سقوط صواريخ فى تل أبيبأفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل لها، نقلا عن إعلام إسرائيلي، بسقوط 6 إصابات على الأقل جراء إطلاق صواريخ من قطاع غزة في تل أبيب. اقرأ أكثر ⮕

المقاومة تقصف تل أبيب وإسرائيل تعلن سقوط إصابات بين مواطنيهاالمقاومة تقصف تل أبيب وإسرائيل تعلن سقوط إصابات بين مواطنيها | مصراوى اقرأ أكثر ⮕

المقاومة تقصف تل أبيب وإسرائيل تعلن سقوط إصابات بين مواطنيهاالمقاومة تقصف تل أبيب وإسرائيل تعلن سقوط إصابات بين مواطنيها | مصراوى اقرأ أكثر ⮕