وزیر الخارجیة الايراني يبحث مع نظيره القطري آخر التطورات في غزة

طائرات حربية إسرائيلية تحيط مُستشفيين في قطاع غزة بحزامين ناريين بعد التهديد بقصفهمامصرع الممثل ماثيو بيري بطل مسلسل فريندز غرقا في منزلهنشر في: الإثنين 30 أكتوبر 2023 - 1:21 م | آخر تحديث: الإثنين 30 أكتوبر 2023 - 1:21 موأفادت وكالة أنباء الطلبة الايرانية (إسنا)، اليوم الاثنين، بأن الجانبين، استعرضا خلال الاتصال الهاتفي، آخر التطورات في فلسطین وقطاع غزة.

كما تبادل وزیرا الخارجیة وجهات النظر بشأن ضرورة الوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي، وإرسال مساعدات إنسانیة مستمرة وواسعة النطاق، ومواجهة التهجیر القسري لأهالي غزة، فضلا عن مناقشة بعض المبادرات المقترحة، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية.

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وزير الخارجية يبحث مع نظيريه الأردني والسعودي مستجدات التصعيد العسكري في غزةوزير الخارجية يبحث مع نظيريه الأردني والسعودي مستجدات التصعيد العسكري في غزة اقرأ أكثر ⮕

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