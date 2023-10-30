وزير التعليم يجتمع بالمديريات لمناقشة سلبيات الشهر الأول من الدراسة

12:47 م | الإثنين 30 أكتوبر 2023 العملية التعليمية بالمدارس بعد مرور الشهر الأول من انطلاق العام الدراسي الحالي 2023-2024.وقال مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم، لـ«الوطن»، إنه ستجري مناقشة السلبيات التي ظهرت خلال الشهر الأول من العام الدراسي، ومعالجة ظاهرة الغياب، وتطبيق لائحة

بحزم على الطلاب، إضافة إلى تسكين المعلمين الجدد بمسابقة الـ30 ألف معلم من الدفعة الأولى، واستلامهم العمل.على المدارس والذين تلقوا تدريبات، إضافة إلى توجيه المديريات بضرورة توعية الطلاب بأهمية الاستفادة من المحتوى والأسئلة الموجودة على موقع الوزارة.

أوضح أنه من المقرر أن يوجه الوزير المديريات بإعلان طبيعة وشكل امتحانات الشهادة الإعدادية سواء عقدها بنظام البوكليت أو ورقة الأسئلة والإجابة مثل السنوات الماضية.

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