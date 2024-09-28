وزير الخارجية يدعو لوقف فوري شامل لإطلاق النار في غزة ولبنان

وزير الخارجية يدعو لوقف ‏فورى وشامل لإطلاق النار ب غزة و لبنان .. عبد العاطى: نرفض بشكل كامل أن تكون دولة فوق القانون.. ويندد بإمعان إسرائيل فى توسيع رقعة الصراع.. ويؤكد أهمية مضاعفة جهود مكافحة الفكر المتطرفتصدرت تطورات الأوضاع الراهنة في الأراضي ال فلسطين ية لا سيما في غزة مباحثات وزير الخارجية والهجرة الدكتور بدر عبد العاطي على هامش مشاركته في الدورة 79 للشق رفيع المستوى بالجمعية العامة للأمم المتحدة.

أوضح الوزير عبد العاطي، أن إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، هي المسئول الأول والمُباشر عما آلت إليه الأوضاع في غزة والمنطقة ومسئولة عن توسيع رقعة الصراع، وأنها مثلها مثل باقي الدول عليها التزام بتنفيذ كل قرارات مجلس الأمن ومحكمة العدل الدولية الصادرة منذ بداية الأزمة، وكذلك أحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وأنه على الجميع الرفض بوضوح للمُبررات الواهية لاستمرار الحرب الحالية، أو الادعاءات الجوفاء التي تُكررها سلطة الاحتلال عن الإجراءات التي اتخذتها للتخفيف من وطأة التداعيات...

وعرض الوزير عبد العاطي في هذا السياق دور المجلس الذي تتطلع إليه مصر في هذه المرحلة المفصلية من تاريخ الشرق الأوسط، موضحاً أن ذلك يتضمن إلزام إسرائيل بالوقف الفوري لإطلاق النار في غزة، ووقف التصعيد المُتعمد في المنطقة بما في ذلك في لبنان، وبالانسحاب الكامل من القطاع، بما في ذلك الانسحاب الفوري من الجانب الفلسطيني لمعبر رفح ومحور "فيلادلفيا"، وحتى يتم استئناف تدفق المساعدات الإغاثية العاجلة، والانسحاب كذلك من الجانب الفلسطيني لجميع المعابر بين قطاع غزة وإسرائيل وفتحها بالكامل للنفاذ...

وشدد الوزير على الرفض الكامل لأن تكون هناك دولة فوق القانون ولا تخضع للمساءلة، وكرر التأكيد على ضرورة اضطلاع مجلس الأمن بمسئولياته واتخاذ الاجراءات اللازمة بما يؤدي إلى وقف الحرب الدائرة وتحقيق وقف ‏فوري وشامل ودائم لاطلاق النار في غزة ولبنان، وتجنيب المنطقة الانزلاق إلى حرب اقليمية مفتوحة. وأضاف السفير خلاف أن الاجتماع السنوى للمنتدى يعقد هذا العام تحت شعار "مكافحة الإرهاب فى أفريقيا"، وان وزير الخارجية استعرض المخاطر الإرهابية التى تتعرض لها القارة الأفريقية، واتساع رقعة التهديدات الإرهابية، وتغير أنماطها، وانتشار الفكر المتطرف، والذى بات يشكل تهديدًا مباشرًا على الأمن القومى للدول. و بالرغم من النجاحات التى حققتها عدد من دول القارة فى مكافحة الإرهاب، إلا أن أفريقيا ما زالت تعانى من الإرهاب العابر للحدود، واستغلال الجماعات الإرهابية للفراغات الأمنية لاتخاذ ملاذات آمنة.

فلسطين غزة لبنان نزيف الدماء صلح

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