وزير خارجية أوزبكستان يدعو إلى وقف النزاع المسلح في قطاع غزة

ونقل بيان للخارجية الأوزبكية وزعته سفارتها بالقاهرة اليوم الجمعة قول سعيدوف:"ندعو مرة أخري الأطراف إلى وقف النزاع المسلح الذي يؤدي إلى سقوط آلاف الضحايا بين المدنيين، بما في ذلك الأطفال".مندوب مصر بالأمم المتحدة: الوضع بغزة قد يجر المنطقة لحرب إقليميةحادث طابا | الصور الأولى لحادث سقوط صاروخ على مبنى إسعاف وسكن لمستشفى

ونقل بيان للخارجية الأوزبكية وزعته سفارتها بالقاهرة اليوم الجمعة قول سعيدوف:"ندعو مرة أخري الأطراف إلى وقف النزاع المسلح الذي يؤدي إلى سقوط آلاف الضحايا بين المدنيين، بما في ذلك الأطفال".مندوب مصر بالأمم المتحدة: الوضع بغزة قد يجر المنطقة لحرب إقليميةحادث طابا | الصور الأولى لحادث سقوط صاروخ على مبنى إسعاف وسكن لمستشفى

وزير خارجية أوزبكستان يدعو إلى وقف النزاع المسلح في قطاع غزةبحث وزير خارجية أوزبكستان بختيار سعيدوف مع سفراء كل من مصر والجزائر والأردن وقطر والكويت والإمارات العربية المتحدة وفلسطين والمملكة العربية السعودية وإسرائيل اقرأ أكثر ⮕

كواليس استخدام روسيا والصين 'الفيتو' لإفشال مشروع قرار أمريكي بشأن غزةفشل مجلس الأمن الدولي، اليوم الأربعاء، في تبني مشروع قرار أمريكي لا يدعو إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة، حسبما أفادت 'القاهرة الإخبارية'. اقرأ أكثر ⮕

روسيا والصين تستخدمان 'الفيتو' وتفشلان مشروع قرار أمريكي في مجلس الأمن الدوليفشل مجلس الأمن الدولي مساء يوم الأربعاء في تبني مشروع قرار أمريكي لا يدعو إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة. اقرأ أكثر ⮕

العالم هذا الصباح..مندوب الصين: مشروع القرار الأمريكى بشأن غزة لا يفرق بين الحرب والسلم.. أمريكا توافق على إرسال بطاريتين من طراز القبة الحديدية إلى إسرائيل.. نتنياهو: 7 أكتوبر كان يوما أسود في تاريخ إسرائيلاستمرار العدوان الإسرائيلى على غزة وفشل مجلس الأمن فى التوصل إلى قرار يوقف المذبحة فى قطاع غزة، ورئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو يدعو إلى تحقيق يكشف أسباب الفشل الإسرائيلى اقرأ أكثر ⮕

الخارجية الأمريكية: وقف إطلاق النار بشكل كامل في غزة يسمح لحماس بالتصعيدسبب عدم تبني الولايات المتحدة سياسة وقف إطلاق النار بشكل كامل في قطاع غزة اقرأ أكثر ⮕

أردوغان لأوروبا: كم طفلا يجب أن يموت حتى تطلبوا وقف النار في غزة؟استنكر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الرفض الأوروبي لدعوة وقف إطلاق النار في قطاع غزة اقرأ أكثر ⮕