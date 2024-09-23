وزير الخارجية البريطاني: يجب إيلاء أولوية قصوى للتخلص التام من الأسلحة النووية

بعد ظهور حالات النزلات المعوية.. محافظ أسوان يتابع صلاحية المياه مع رئيس القابضة لمياه الشرب والصرفوزير الخارجية: يجب إيلاء أولوية قصوى للتخلص التام من الأسلحة النووية بصورة لا رجعة فيهارئيس اتحاد الطرق الصوفية: ورثت الطريقة ولست عالما.. ودرست الشريعة حتى أفتينشر في: الإثنين 23 سبتمبر 2024 - 4:01 ص | آخر تحديث: الإثنين 23 سبتمبر 2024 - 4:02 ص
وذكرت وكالة بي إيه ميديا البريطانية أن لامي أشار إلى أن تعليق تراخيص تصدير الأسلحة التي يمكن لإسرائيل أن تستخدمها ضد الحوثيين وغيرهم من وكلاء إيران في المنطقة قد يؤدي إلى"حرب أوسع". جاء ذلك بعد أن عبر الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج يوم الأحد عن خيبة أمله من الموقف المتغير للمملكة المتحدة تجاه بلاده. حيث قال لشبكة سكاي نيوز:"لدينا علاقات ممتازة مع الحكومة البريطانية. لدينا علاقات ممتازة مع شعب بريطانيا".
الأسلحة النووية إسرائيل الضفة الغربية المملكة المتحدة العقوبات
مصر أحدث الأخبار, مصر عناوين
Similar News:يمكنك أيضًا قراءة قصص إخبارية مشابهة لهذه التي قمنا بجمعها من مصادر إخبارية أخرى.
مصدر: Shorouk_News - 🏆 13. / 53 اقرأ أكثر »
مصدر: Shorouk_News - 🏆 13. / 53 اقرأ أكثر »
مصدر: Shorouk_News - 🏆 13. / 53 اقرأ أكثر »
مصدر: AlBawabaNews - 🏆 9. / 63 اقرأ أكثر »
جارديان: تهم التواطؤ تطارد حكومة بريطانيا السابقة بسبب إسرائيل.. التفاصيلكشف مسئولون أن وزير الخارجية البريطاني السابق، ديفيد كاميرون تلقى نصيحة من مسئولين في وزارة الخارجية في إسرائيل ولندن تفيد بوجود أدلة واضحة على انتهاكات للقانون الإنساني الدولي في غزة
مصدر: youm7 - 🏆 7. / 63 اقرأ أكثر »
مصدر: alwafdportal - 🏆 10. / 63 اقرأ أكثر »