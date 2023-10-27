وزير الخارجية السعودي يتلقى اتصالا هاتفيا من نظيره الأردني

وبحث الوزيران، خلال الاتصال، أهمية حشد الدعم لمشروع القرار الذي قدمه الأردن للجمعية العامة للأمم المتحدة حول ضرورة حماية المدنيين والتمسك بالالتزامات القانونية والإنسانية.

كما ناقشا تكثيف التواصل مع المجتمع الدولي للضغط باتجاه الوقف الفوري للتصعيد العسكري، وحماية المدنيين، وتمكين إيصال المساعدات الإغاثية والمعدات الطبية، بالإضافة إلى إيجاد حلٍ عادل وشامل ومنصف يلبي تطلعات الشعب الفلسطيني الشقيق.اشتباكات مسلحة بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال في محاور عديدة شرقي غزة

وزير الخارجية السعودي يجري اتصالا هاتفيا مع نظيره الأوكرانيأجرى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اتصالاً هاتفياً، اليوم، بوزير خارجية أوكرانيا ديميترو كوليبا. اقرأ أكثر ⮕

عاجل| الرئيس السيسي يتلقى اتصالا هاتفيا من رئيسة وزراء الدنماركتلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اتصالا هاتفيا من رئيسة وزراء الدنمارك مته فريدريكس، حسبما ذكرت فضائية إكسترا نيوز في نبأ عاجل. قطاع غزة.. أفضل الأدعية المستحبة والمستجابة لحفظ أهل فلسطين نجم مسلسل Stranger Things ينتهي من تصوير أحدث أفلامه اقرأ أكثر ⮕

رئيس المخابرات يتلقى اتصالا هاتفيا من إسماعيل هنية لبحث آخر التطورات في غزةأجرى إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، اتصالا مع رئيس المخابرات المصرية الوزير عباس كامل، تناولا خلاله آخر التطورات المتعلقة بقطاع غزة. اقرأ أكثر ⮕

الرئيس السيسى يتلقى اتصالا من نظيره القبرصى لبحث تطورات العمليات العسكرية الإسرائيلية فى غزةتلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اتصالاً هاتفياً من الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس اقرأ أكثر ⮕

الرئيس السيسي يتلقى اتصالا من نظيره القبرصي لمتابعة تطورات العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزةتلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اتصالاً هاتفياً من الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس. اقرأ أكثر ⮕

وزير الخارجية الأردنى: العقاب الجماعى ليس دفاعا عن النفس بل جريمة حربقال أيمن الصفدى، وزير الخارجية الأردني، إن العقاب الجماعي ليس دفاعا عن النفس بل جريمة حرب. اقرأ أكثر ⮕