وزيرة الهجرة تستعرض مع مجموعة من مستثمرينا بالخارج الفرص فى مصر

وتابعت الوزيرة سها جندي أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه الحكومة بمنح المشروعات الصناعية الاستراتيجية حزمة من الحوافز، أهمها الإعفاء من كافة أنواع الضرائب، عدا ضريبة القيمة المضافة حتى 5 سنوات للمشروعات الصناعية التي تستهدف صناعات استراتيجية بهدف تعميق الصناعة الوطنية، ويُصدر مجلس الوزراء قراراً تفصيلياً بتعريف هذه الصناعات، بشرط تنفيذ وتشغيل المشروعات طبقاً لحجمها في مدة أقصاها 3 سنوات، مع إمكانية مد الإعفاء لخمس سنوات إضافية لعدد محدد من هذه الصناعات، بشرط تحقيقها مستهدفات محددة، وفقاً لحجم...

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

MASRAWY: وزيرة الهجرة: السيسي وافق على إعادة طرح مبادرة 'سيارات المصريين بالخارج'وزيرة الهجرة السيسي وافق على إعادة طرح مبادرة سيارات المصريين بالخارج | مصراوى

مصدر: masrawy | اقرأ أكثر ⮕

AKHBARELYOM: هل يحق للمصريين بالخارج المشاركة في الانتخابات الرئاسية بـ«بطاقة منتهية»؟كشفت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة عن موقف المصريين بالخارج من حاملين بطاقات الرقم القومي غير سارية من مشاركة بالانتخابات الرئاسية القادمة .

مصدر: akhbarelyom | اقرأ أكثر ⮕

AKHBARELYOM: خاص| هل يحق للمصريين بالخارج المشاركة في الانتخابات الرئاسية بـ«بطاقة منتهية»؟كشفت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة عن موقف المصريين بالخارج من حاملين بطاقات الرقم القومي غير سارية من مشاركة بالانتخابات الرئاسية القادمة .

مصدر: akhbarelyom | اقرأ أكثر ⮕

AKHBARELYOM: خاص| هل يحق للمصريين بالخارج المشاركة في الانتخابات الرئاسية بـ«بطاقة منتهية»؟كشفت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة عن موقف المصريين بالخارج من حاملين بطاقات الرقم القومي غير سارية من مشاركة بالانتخابات الرئاسية القادمة .

مصدر: akhbarelyom | اقرأ أكثر ⮕

AKHBARELYOM: «الهجرة»: حريصون على التواصل الدائم مع أبنائنا الدارسين بالخارجعقد السفير عمرو عباس مساعد الوزيرة لشئون الجاليات اجتماعا افتراضيا مع عدد من المصريين الدارسين بالخارج، أعضاء مركز وزارة الهجرة لحوار شباب المصريين بالخارج 'ميدسي' للرد على استفساراتهم بشأن معادلة الشهادات الجامعية.

مصدر: akhbarelyom | اقرأ أكثر ⮕

AKHBARELYOM: «الهجرة» والغرف التجارية بالقاهرة يوقعان برتوكولاً لتدريب وتشغيل الشبابوقعت وزيرة الهجرة السفيرة سها جندي برتوكول تعاون مع الغرفة التجارية للقاهرة لتدريب وتشغيل الشباب في المحافظات المصدرى الهجرة غير الشرعية وذلك ضمن المبادرة الرئاسة مراكب النجاة

مصدر: akhbarelyom | اقرأ أكثر ⮕