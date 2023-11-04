وزير التعليم يصل الإسماعيلية لمتابعة انتظام العام الدراسي. أكدت وسائل إعلام فلسطينية سقوط أكثر من 150 شهيدًا وجريحًا جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي لمدرسة الفاخورة التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أنروا"، والتي تؤوي آلاف النازحين في مخيم جباليا، حسبما نقل نبأ عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية"، منذ قليل. وتأتي المجزرة الإسرائيلية في أعقاب مجزرة أخرى، حيث استهدف الاحتلال الإسرائيلي النازحين أمام مدخل مستشفى النصر للأطفال في قطاع غزة، ما أسفر عن وقوع شهداء ومصابين.

وتسبب العدوان الإسرائيلي المستمر على غزة منذ يوم 7 أكتوبر الماضي، في سقوط نحو 10 آلاف شهيد، وعشرات الآلاف من الإصابات الخطيرة بسبب قصف المنازل السكنية ومخيمات النازحين فوق رؤوس ساكنيها، واستخدام القنابل المحرمة دوليًا مثل الفسفور الأبيض، ما رفع نسبة الحروق بين المصابين إلى 80%، فيما يشكل الأطفال والنساء نسبة 70% من ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع. ويتواصل الحصار الإسرائيلي على المدنيين في قطاع غزة، في محاولة لإجبار أصحاب الأرض من الفلسطينيين على التهجير القسري من موطنهم، مع صمت دولي مريب وحماية أمريكية وغربية لجرائم الاحتلال الإسرائيلي، الأمر الذي أثار عداءًا للولايات المتحدة في العديد من الدول العربية

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YOUM7: وزير التعليم يتابع انتظام سير العام الدراسى بمحافظة الإسماعيليةأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه في إطار المتابعة المستمرة للعملية التعليمية بمختلف محافظات الجمهورية ، وصل الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، صباح اليوم السبت..

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ALBAWABANEWS: زيارة وزير التربية والتعليم لمحافظة الإسماعيليةزار الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم السبت، محافظة الإسماعيلية، وذلك لتفقد عدد من المدارس بالمحافظة، ومتابعة انتظام العام الدراسى ٢٠٢٣ /٢٠٢٤.

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AKHBARELYOM: «حجازي» يتابع انتظام العملية التعليمية بمدارس الإسماعيليةوصل الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، صباح اليوم السبت، إلى مقر ديوان عام محافظة الإسماعيلية، وذلك لتفقد عدد من المدارس بالمحافظة، ومتابعة انتظام العام الدراسى ٢٠٢٣ /٢٠٢٤.

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ALBAWABANEWS: محافظ الإسماعيلية يستقبل وزير التعليم في مستهل زيارته للمحافظةاستقبل اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، صباح اليوم السبت، الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بديوان عام المحافظة في مستهل زيارة وزير التربية والتعليم والتعليم الفني للمحافظة

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ELBALADOFFİCİAL: محافظ الإسماعيلية: هيئة قضايا الدولة خط الدفاع الأول لدى المحاكم داخليًا وخارجيًااستقبل اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية بمكتبه اليوم الخميس، المستشار محمد حسن علي؛ لتهنئته لتوليه منصب الأمين العام لهيئة قضايا الدولة، وذلك في مستهل زيارته إلى محافظة الإسماعيلية.

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