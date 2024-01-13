وزير السياحة والآثار يستقبل شخصيات سياسية في المتحف المصري الكبير

استقبل وزير السياحة والآثار أحمد عيسي عددًا من الشخصيات السياسية في المتحف المصري الكبير، حيث قاموا بجولة داخل أقسام المتحف وزاروا المعرض التفاعلي للملك توت عنخ آمون.





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