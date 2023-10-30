وزير الخارجية الأردني: استمرار الحرب على غزة سيؤدي بالمنطقة إلى الهاوية

حملة السيسي تعقد لقاء مفتوحا بين الجالية الفلسطينية والقوى السياسية المصريةالصليب الأحمر: الوضع الإنساني في غزة يزداد سوءا وتدفق المساعدات ضرورة ملحةلعنة العقد الثامن التي ذكرها أبو عبيدة.. لماذا يخشاها السياسيون والحاخامات اليهود؟ الإثنين، الجهود المبذولة لوقف الحرب على غزة، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية العاجلة إلى القطاع، والالتزام بقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وحماية المدنيين.

ووفق قناة"المملكة" الأردنية، أكد الصفدي، خلال اللقاء الذي انعقد في وزارة الخارجية،"ضرورة وقف الكارثة الإنسانية التي تنتجها هذه الحرب المستعرة على غزة والتي إن استمرت ستؤدي بالمنطقة إلى الهاوية"، محذراً من انعكاساتها الخطيرة على أمن المنطقة.

وشدد على أهمية القرار الذي تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الجمعة، والذي قدمه الأردن بصفته رئيس المجموعة العربية حول ضرورة وقف الحرب وحماية المدنيين والتمسك بالالتزامات القانونية والإنسانية، مثمنا وقوف الصين إلى جانب هذا القرار وتصويته لصالحه، والذي ينسجم والقيم الإنسانية المشتركة والمبادئ التي تقوم عليها الأمم المتحدة. headtopics.com

كما شكر الصفدي الصين على موقفها في الأمم المتحدة الداعم لوقف الحرب وإيصال المساعدات الإنسانية، مؤكداً ضرورة أن يقوم مجلس الأمن بواجباته في تطبيق القانون الدولي، وحفظ السلم، ووقف العنف والحرب.

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