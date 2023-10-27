وزير شئون المفاوضات الفلسطينية الأسبق: إسرائيل تستخدم أحدث الأسلحة الأمريكية لإبادة أهل غزة

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد أبو بكر، خلال برنامج "كل يوم"، المذاع على قناة "on"، أن كل المجازر تتم الآن على أرض غزة وسيستيقظ العالم غدًا على كارثة إنسانية في غزة بسبب انقطاع الاتصالات والإنترنت في الوقت الحالي.

كما أكد الدكتور حسن عصفور، وزير شئون المفاوضات الفلسطينية الأسبق، أن إسرائيل تستخدم أحدث الأسلحة الأمريكية لإبادة سكان شمال غزة، مؤكدًا أن الآلاف قد يكونون سقطوا اليوم.المتحدث العسكرى: طائرة موجهة مجهولة الهوية وراء حادث طابا..

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