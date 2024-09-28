وزير الخارجية الصيني يدعو الولايات المتحدة إلى 'فهم عقلاني' لسياساتها تجاه الصين

دعا وزير الخارجية الصيني "وانج يي"، الولايات المتحدة للاستناد إلى فهم عقلاني في سياستها تجاه بلاده، بدلا من السير في نهج مزدوج يسعى إلى احتواء الصين من ناحية وطلب التعاون معها من ناحية آخرى .

وأضاف وانج يي: "بما أن الولايات المتحدة قد أعربت عدة مرات أنها لا تعتزم الدخول في صراع مع الصين، فإنها تحتاج بشكل أساسي إلى تكوين فهم عقلاني تجاه الصين، وإيجاد السبيل الصحيح للتعامل معها" .

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