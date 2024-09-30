وزير الشباب والرياضة يُعلن عن تفاصيل بطولة نيو جيزه بريمير بادل ٢٠٢٤

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب وال رياضة ، وقائع المؤتمر الصحفي للإعلان عن تفاصيل بطولة نيو جيزه بريمير بادل ٢٠٢٤، والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من أكتوبر على ملاعب نادي نيو جيزة، وتنفذها شركة نيو جيزة بالتعاون مع الاتحاد ال مصر ي للبادل، بمجموع جوائز وتكلفة ٤٥٠ ألف يورو، وبحضور لاعبين ولاعبات من المائة الأوائل على العالم.

وأضاف وزير الرياضة أن استضافة مصر لبطولة عالمية من هذا القبيل تؤكد على قدرة مصر على تنظيم الأحداث الرياضية الكبرى، وتعكس اهتمام الدولة بتطوير الرياضة وتشجيع الشباب على ممارسة الأنشطة الرياضية المختلفة، مؤكداً علي التعاون مع كافة أطراف الرياضة المصرية من أجل مصلحة والارتقاء بالرياضة المصرية على مختلف المستويات والألعاب.

واختتم وزير الشباب والرياضة كلمته:"نحن سعداء بالتعاون مع الاتحاد الدولي للبادل لتنظيم هذه البطولة، ونأمل أن يكون هذا التعاون بداية لشراكات طويلة الأمد، ونتطلع إلى استقبال لاعبين ولاعبات من جميع أنحاء العالم، ونتمنى لهم إقامة سعيدة في مصر، وأدعو الشباب المصري إلى المشاركة في هذه البطولة، سواء كلاعبين أو كمتطوعين، والاستفادة من هذه الفرصة، مشيراً إلى أن البطولة ستساهم في تنشيط الحركة السياحية وجذب المزيد من الاستثمارات الرياضية، مؤكداً على الدور الذي تلعبه الرياضة كونها أحد أذرع القوة...

بطولة بادل مصر نيو جيزه أشرف صبحي الاتحاد الدولي للبادل

لقد قمنا بتلخيص هذا الخبر حتى تتمكن من قراءته بسرعة. إذا كنت مهتمًا بالأخبار، يمكنك قراءة النص الكامل هنا. اقرأ أكثر:



AlBawabaNews / 🏆 9. in EG

مصر أحدث الأخبار, مصر عناوين

Similar News:يمكنك أيضًا قراءة قصص إخبارية مشابهة لهذه التي قمنا بجمعها من مصادر إخبارية أخرى.

خالد عبد العزيز: ليس لدى نية للترشح لرئاسة اتحاد الكرة أو الزمالككشف خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة السابق، عن حقيقة نيته في الترشح خلال الانتخابات القادمة

مصدر: youm7 - 🏆 7. / 63 اقرأ أكثر »

وزير الرياضة يناقش الخطة الإنشائية والفرص الاستثمارية ويوجه بتسريع وتيرة إنجاز المشروعاتناقش الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الخطة الإنشائية والفرص الاستثمارية للوزارة، خلال الاجتماع الذي عُقد بديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور قيادات وزارة الشباب والرياضة المسؤولين عن ملف المنشآت والاستثمار.

مصدر: alwafdportal - 🏆 10. / 63 اقرأ أكثر »

وزير الرياضة ومحافظ القاهرة يفتتحان أعمال التطوير بمركز شباب الجمهورية الجديدةافتتح الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، أعمال التطوير بمركز شباب الجمهورية الجديدة، في ختام جولة السيد وزير الشباب والرياضة لعدد من مراكز الشباب بالمحافظة.

مصدر: AlBawabaNews - 🏆 9. / 63 اقرأ أكثر »

وزير الشباب: دعم القيادة السياسية سبب الإنجازات المتتالية للرياضة المصريةتقدم وزير الشباب والرياضة بالتهنئة إلى الاتحاد المصري لكرة اليد، بعد تتويج منتخب الشباب مواليد 2004 بلقب بطولة الأمم الأفريقية، والفوز في المباراة النهائية على تونس..

مصدر: youm7 - 🏆 7. / 63 اقرأ أكثر »

بعد فتح ملف أولمبياد باريس.. ناقد رياضي: يجب محاسبة المنظومة الرياضية بالكاملكشف أيمن بدرة، الناقد الرياضي، تفاصيل بدء وزارة الشباب والرياضة لعميلة التقييم الشامل لأداء الاتحادات الرياضية المشاركة في أولمبياد باريس 2024.

مصدر: AlBawabaNews - 🏆 9. / 63 اقرأ أكثر »

شباب كفر الشيخ: مهرجان رياضي للألعاب الترويحية ومسابقات وأنشطة متعددةنظمت مديرية الشباب والرياضة بكفرالشيخ، المهرجان الرياضي للألعاب الترويحية، مشاركة عدد كبير من الشباب والفتيات، وذلك برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة.

مصدر: youm7 - 🏆 7. / 63 اقرأ أكثر »