وزير الشباب والرياضة يُعلن عن تفاصيل بطولة نيو جيزه بريمير بادل ٢٠٢٤

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب وال رياضة ، وقائع المؤتمر الصحفي للإعلان عن تفاصيل بطولة نيو جيزه بريمير بادل ٢٠٢٤، والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من أكتوبر على ملاعب نادي نيو جيزة، وتنفذها شركة نيو جيزة بالتعاون مع الاتحاد ال مصر ي للبادل، بمجموع جوائز وتكلفة ٤٥٠ ألف يورو، وبحضور لاعبين ولاعبات من المائة الأوائل على العالم.
وأضاف وزير الرياضة أن استضافة مصر لبطولة عالمية من هذا القبيل تؤكد على قدرة مصر على تنظيم الأحداث الرياضية الكبرى، وتعكس اهتمام الدولة بتطوير الرياضة وتشجيع الشباب على ممارسة الأنشطة الرياضية المختلفة، مؤكداً علي التعاون مع كافة أطراف الرياضة المصرية من أجل مصلحة والارتقاء بالرياضة المصرية على مختلف المستويات والألعاب.
واختتم وزير الشباب والرياضة كلمته:"نحن سعداء بالتعاون مع الاتحاد الدولي للبادل لتنظيم هذه البطولة، ونأمل أن يكون هذا التعاون بداية لشراكات طويلة الأمد، ونتطلع إلى استقبال لاعبين ولاعبات من جميع أنحاء العالم، ونتمنى لهم إقامة سعيدة في مصر، وأدعو الشباب المصري إلى المشاركة في هذه البطولة، سواء كلاعبين أو كمتطوعين، والاستفادة من هذه الفرصة، مشيراً إلى أن البطولة ستساهم في تنشيط الحركة السياحية وجذب المزيد من الاستثمارات الرياضية، مؤكداً على الدور الذي تلعبه الرياضة كونها أحد أذرع القوة...
بطولة بادل مصر نيو جيزه أشرف صبحي الاتحاد الدولي للبادل
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