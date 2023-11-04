وزير الخارجية المصري يدعو لوقف إطلاق النار في غزة وتحقيق حل للدولتين

أكد وزير الخارجية سامح شكرى، ضرورة وقف إطلاق النار فى غزةً، وأهمية التوصل إلى حل طويل الأمد على أساس "حل للدولتين"، وتطبيقه من أجل إنهاء الصراع الإسرائيلى الفلسطينى.

:

ELBALADOFFICIAL: شكري : وقف إطلاق النار في غزة أمر حتميقال وزير الخارجية المصري سامح شكري، اليوم السبت، أن وقف إطلاق النار في قطاع غزة حتمي.

مصدر: ElBaladOfficial | اقرأ أكثر »

ELBALADOFFICIAL: بلينكن: ما حدث يوم 7 أكتوبر يتحدى قدرة الإنسان على الاستيعابسُأل، وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اليوم السبت، عما يتم فعله لوقف المجازر الإسرائيلية في غزة، وكان ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده مع وزير الخارجية المصري والأردني.

مصدر: ElBaladOfficial | اقرأ أكثر »

YOUM7: اجتماع بين بلينكن وعدد من نظرائه العرب لبحث سبل وقف إطلاق النار في غزةانطلق منذ قليل اجتماع عدد من وزراء الخارجية العرب، مع وزير الخارجية الأمريكي، أنطونيو بلينكن، لبحث سبل وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

مصدر: youm7 | اقرأ أكثر »

ALBAWABANEWS: ميقاتي يؤكد أولوية العمل للتوصل إلى وقف إطلاق النار في غزةأكد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي خلال اجتماعه مع وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن في العاصمة الأردنية عمان صباح اليوم السبت، أولوية العمل للتوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة

مصدر: AlBawabaNews | اقرأ أكثر »

YOUM7: ميقاتى: لبنان ملتزم بالشرعية الدولية ونطالب المجتمع الدولى بالضغط على إسرائيلأكد رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، خلال اجتماعه مع وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن في العاصمة الاردنية عمان صباح اليوم، 'أولوية العمل للتوصل الى وقف اطلاق النار في غزة

مصدر: youm7 | اقرأ أكثر »

ELBALADOFFICIAL: بلينكن يتحدى: وقف إطلاق النار في غزة يؤدي لتكرار أحداث 7 أكتوبرأكد وزير الخارجية الأمريكي بلينكن، أن وقف إطلاق النار الآن في قطاع غزة سيؤدي إلى حدوث ما حدث في يوم 7 أكتوبر الماضي .

مصدر: ElBaladOfficial | اقرأ أكثر »