وزير المالية: الرئيس السيسى يُوجه بزيادة الإنفاق على تحسين أحوال المواطنين بالموازنة الجديدة.. الأولوية للصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.. ملتزمون بتحسين الأجور والمعاشات لتخفيف الأعباء عن المواطنين** ملتزمون بتلبية الاحتياجات الأساسية.. والحد من الآثار التضخمية.





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