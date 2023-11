وزير التعليم: نعمل على ميكنة إجراءات ترخيص المدارس للتسهيل على المستثمرين

جاءت كلمة الوزير على هامش افتتاح الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، تشغيل مجمع المدارس بالقرية الكونية، بمدينة 6 أكتوبر. وتابع حجازى، أن وزارة التعليم الفنى مؤمنة بأهمية مشاركة القطاع الخاص، موضحا إنه جارى تنفيذ 100 مدرسة تكنولوجية، وأن الوزارة تقوم بتشجيع بناء المدارس.وأشار إلى أن الوزارة تعمل حاليًا لميكنة إجراءات ترخيص المدارس للتسهيل على المستثمرين، وتشجيع الصناديق الاستثمارية فى التعليم

