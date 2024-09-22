وزير الخارجية المصري يلتقي سكرتيرة إسكوا ويؤكد التزام مصر بالتنمية المستدامة

الشرطة الألمانية تلاحق طفلا رفع العلم الفلسطيني خلال تظاهرة منددة بالحرب على غزةالحالة الصحية في أسوان .. انتشار النزلات المعوية والحكومة تكثف البحث عن الأسبابالتقى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون ال مصر يين بالخارج مع الدكتورة رولا دشتي السكرتيرة التنفيذية للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا اليوم السبت، وذلك على هامش مشاركته في الشق رفيع المستوى من اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.

وأعرب وزير الخارجية خلال اللقاء، عن التقدير للتعاون المستمر مع الإسكوا في مختلف مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والحرص على المشاركة والانخراط في مختلف الاجتماعات والفعاليات والأنشطة التي تنظمها اللجنة في مختلف القطاعات، مشيداً بالدعم الذي تقدمه لمصر في صياغة عدد من الخطط والاستراتيجيات الوطنية، ومشيراً إلى أهمية تعزيز التعاون خلال المرحلة المقبلة في مختلف الموضوعات.

وأكد عبد العاطي التزام الدولة المصرية بتحقيق التنمية المستدامة في أبعادها الثلاثة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، والعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال توطين أجندة 2030 في مختلف المجالات والجهود الوطنية، مشيراً إلى المبادرات الوطنية ذات الصلة بتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية بمصر، وعلى رأسها المبادرة الرئاسية"حياة كريمة"، والتي تهدف بالأساس إلى تحقيق التنمية والقضاء على الفقر، خاصة بالمناطق الريفية.

كما حرص وزير الخارجية على دعوة اللجنة لتكثيف تواصلها مع مختلف الأطراف الإقليمية وبنوك التمويل بهدف توفير تمويل التنمية لدول المنطقة، معرباً عن التقدير لجهد اللجنة اتصالاً بدعم حقوق الشعب الفلسطيني.

تنمية مستدامة وزارة الخارجية إسكوا مصر حقوق الفلسطينيين

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