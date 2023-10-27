وزير خارجية لبنان الأسبق: وصول نيران الاشتباك بغزة للأراضي المجاورة أمر متوقع

كتبت- داليا الظنيني :قال وزير خارجية لبنان الأسبق، فارس بويز، إن الاحتلال الإسرائيلي يستخدم يوميًا ما يقرب من 12 ألف طن من المتفجرات في القصف على المنشآت بقطاع غزة، مضيفًا أن حزب الله اللبناني لم يدخل بعد معركته مع جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف بويز خلال مداخلة هاتفية على قناة القاهرة الإخبارية، اليوم الجمعة، أن قطر أبلغت الولايات المتحدة بأنها منفتحة على إعادة النظر في وجود حماس على أراضيها.وبيَّن أنه بسبب الاضطرابات الكثيرة التي توجد بين القوات الفلسطينية والإسرائيلية في المنطقة، فإن وصول نيران هذا الاشتباك إلى الأراضي المجاورة أمر متوقع ووارد.

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وزير خارجية لبنان الأسبق: وصول نيران الاشتباك بغزة للأراضي المجاورة أمر متوقعوزير خارجية لبنان الأسبق وصول نيران الاشتباك بغزة للأراضي المجاورة أمر متوقع | مصراوى اقرأ أكثر ⮕

وزير خارجية لبنان الأسبق: حزب الله لم يدخل معركته بعد مع جيش الاحتلالقال وزير خارجية لبنان الأسبق، فارس بويز، إن الاحتلال الإسرائيلي يستخدم يوميًا ما يقرب من 12 ألف طن من المتفجرات في القصف على المنشآت بقطاع غزة. اقرأ أكثر ⮕

وزير خارجية لبنان الأسبق: الاحتلال يستخدم 12 ألف طن متفجرات يوميا لقصف غزةأكد وزير خارجية لبنان الأسبق فارس بويز، أن الاحتلال الإسرائيلي يستخدم 12 ألف طن متفجرات يوميا في قصف المنشآت بقطاع غزة. اقرأ أكثر ⮕

وزير خارجية لبنان الأسبق: إسرائيل تستخدم 12 ألف طن متفجرات يوميا في قصف غزةقال وزير الخارجية اللبناني الأسبق، فارس بويز، في تصريحات للقاهرة الإخبارية، إن التاريخ سيسجل المجزرة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة. اقرأ أكثر ⮕

وزير خارجية لبنان الأسبق: التاريخ سيسجل المجزرة التي ترتكبها إسرائيل في غزةقال فارس بويز، وزير خارجية لبنان الأسبق، إن الاحتلال الإسرائيلي يستخدم يوميًا ما يقرب من 12 ألف طن من المتفجرات في القصف على المنشآت بقطاع غزة، كما أن حزب الله اللبناني لم يدخل بعد معركته مع جيش الاحتلال الإسرائيلي. اقرأ أكثر ⮕

وزير خارجية لبنان الأسبق: حزب الله لم يدخل معركته بعد مع جيش الاحتلال| فيديوقال وزير خارجية لبنان الأسبق، فارس بويز، إن الاحتلال الإسرائيلي يستخدم يوميًا ما يقرب من 12 ألف طن من المتفجرات في القصف على المنشآت بقطاع غزة، كما أن حزب الله اللبناني لم يدخل بعد معركته مع جيش الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدًا أن التاريخ سيسجل المجزرة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، فدمار حرب الاحتلال على قطاع غزة طال البشر والطير... اقرأ أكثر ⮕