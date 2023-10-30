وزير الري يلتقي مستشار برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لبحث التعاون

وأشار الدكتور سويلن إلى التعاون القائم بين الوزارة وبرنامج الأمم المتحدة الانمائي والذى يتم من خلاله تنفيذ"مشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالي ودلتا نهر النيل" ، والذى يتم تمويله بمنحة من صندوق المناخ الأخضر بالتعاون مع البرنامج الإنمائى بقيمة ٣١.٤٠ مليون دولار ، مشيرا لرغبة الوزارة فى تعزيز هذا التعاون .

وأشار إلى تزايد إقبال الدول على الانضمام للمبادرة والمشاركة فى مسارات المبادرة المختلفة والتى تتضمن (مراعاة عدم تأثير النمو الاقتصادي على إستخدام المياه العذبة وتدهورها - إحتساب المياه الخضراء عند وضع الخطط الوطنية لإستخدام المياه وإستراتيجيات التكيف والتخفيف وحماية النظم الإيكولوجية للمياه العذبة - التعاون على نطاق أحواض الأنهار الدولية فيما يخص التكيف مع التغيرات المناخية - تعزيز الإدارة المستدامة منخفضة الانبعاثات ومنخفضة التكاليف لمياه الشرب ومياه الصرف الصحي - وضع أنظمة إنذار مبكر للظواهر...

الرى: دعوة 'الأمم المتحدة الإنمائى' لدعم المبادرة الدولية للتكيف بقطاع المياهالتقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى مارى ماتيو مستشار برنامج الأمم المتحدة الإنمائى UNDP، حيث تم مناقشة موقف التعاون المشترك.. اقرأ أكثر ⮕

وزير الري: البدء في صياغة خطة العمل مع منظمة الأمم المتحدةوزير الري البدء في صياغة خطة العمل مع منظمة الأمم المتحدة | مصراوى اقرأ أكثر ⮕

وزير الري يلتقي نظيره بجمهورية أوغندا لبحث التعاون بين البلدينالتقى الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، الدكتور سام شيبتوريس وزير المياه والبيئة بجمهورية أوغندا، على هامش إسبوع القاهرة السادس للمياه. اقرأ أكثر ⮕

وزير الري يلتقى نظيره الجنوب سوداني لبحث التعاونالتقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، بال ماي دينج وزير الموارد المائية والري بجمهورية جنوب السودان، لبحث التعاون بين البلدين. اقرأ أكثر ⮕

وزير الري يلتقى نظيره الناميبي قبيل إنطلاق 'إسبوع القاهرة'وزير الري يلتقى نظيره الناميبي قبيل إنطلاق إسبوع القاهرة | مصراوى اقرأ أكثر ⮕

مصر تدعو برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتعزيز التكيف المناخي في دلتا نهر النيلعلى هامش أسبوع القاهرة السادس للمياه التقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى بمارى ماتيو مستشار برنامج الأمم المتحدة الإنمائى UNDP ، وقد تم خلال اللقاء مناقشة موقف التعاون المشترك بين الوزارة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى . اقرأ أكثر ⮕