وزير خارجية الأردن: إسرائيل بدأت حربا برية على غزة والنتيجة ستكون كارثة

القاهرة الإخبارية..

«الصحة العالمية»: فقدنا الاتصال بموظفينا في قطاع غزةالقاهرة الإخبارية تنشر أول صور لـ مكان سقوط صاروخ على طاباالمتحدث العسكري: المسيرتان في نويبع وطابا قادمتان من جنوب البحر الأحمر

وزير خارجية الأردن: إسرائيل بدأت للتو حربا برية على غزة والنتيجة ستكون كارثة إنسانيةأفادت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل أن وزير خارجية الأردن أيمن الصفدي يقول إن إسرائيل بدأت للتو حربا برية على غزة والنتيجة ستكون كارثة إنسانية ذات أبعاد هائلة اقرأ أكثر ⮕

وزير الخارجية الأردني: الاحتلال بدأ حربا برية على قطاع غزة والنتيجة ستكون كارثيةقال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، مساء اليوم الجمعة، إن إسرائيل بدأت حربا برية على غزة، وإن النتيجة ستكون كارثة إنسانية ذات أبعاد لسنوات قادمة. اقرأ أكثر ⮕

وزير الخارجية الأردني: إسرائيل شنت للتو حربًا برية على غزة والنتيجة ستكون كارثةبوابة أخبار اليوم الإلكترونية اقرأ أكثر ⮕

وزير خارجية الأردن: الاحتلال بدأ للتو شن حرب برية على غزةوزير خارجية الأردن الاحتلال بدأ للتو شن حرب برية على غزة | مصراوى اقرأ أكثر ⮕

مساعد وزير الخارجية الأسبق: إسرائيل لن تقدم على قصف غزة بهذا العنف بدون موافقة أمريكيةمساعد وزير الخارجية الأسبق: إسرائيل لن تقدم على قصف غزة بهذا العنف بدون موافقة أمريكية اقرأ أكثر ⮕

ممثل الأردن: إسرائيل تقوم باجتياح برى لقطاع غزة ومجلس الأمن عاجزقال ممثل الأردن خلال جلسة للتصويت على مشروع قرار عربي يدعو إلى الوقف الفوري للعنف في غزة إن إسرائيل تقوم باجتياح بري لقطاع غزة ومجلس الأمن يعجز عن إيقاف آلة الحرب. اقرأ أكثر ⮕