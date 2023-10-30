وزيرة الهجرة ترد على الأسئلة الشائعة حول إجراء الانتخابات الرئاسية بالخارج

وفي كلمة مسجلة، حرصت السفيرة سها جندي على توضيح الردود على أبرز الأسئلة الشائعة، والتي وردت من المصريين بالخارج، حول الانتخابات الرئاسية المقبلة، مؤكدة أهمية المحافظة على المكتسبات الدستورية للمصريين بالخارج بالمشاركة في الانتخابات.

وفيما يتعلق بمقار اللجان الانتخابية، أوضحت وزيرة الهجرة أن موقع الهيئة الوطنية للانتخابات يوضح مقار الانتخاب في كل دولة، سواء سفارة مصر أو القنصلية المصرية في هذه الدولة؛ ليتمكن المواطنون بالخارج من معرفة أماكن الانتخاب.

وردا على العديد من الاستفسارات الواردة من المصريين بالخارج حول مواعيد الانتخاب، أكدت وزيرة الهجرة أن أيام الانتخاب للمصريين بالخارج ستكون أيام الجمعة والسبت والأحد 1، 2، 3ستكون من 9 صباحا، حتى 9 مساء، بالتوقيت المحلي لكل دولة.سلطنة عُمان تقيم 4 محطات لوجستية متكاملة جديدة تيسيرًا لإجراءات تعزيز الصادراتأبو الغيط: هجوم إسرائيل على جوتيريش هدفه الابتزاز الأخلاقي والسياسيعاجل| مواعيد قطع الكهرباء ومكان وحيد مستثنى.. خطة تخفيف الأحمال الجديدةمارسيل كولر يضرب بيد من حديد.. headtopics.com

كورة لايف الآن ( 1 - 1 ) تويتر بث مباشر مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة يلا شوت اليوم الشوط الثاني في الدوري الإسباني {المرينجي يعود}

وزيرة الهجرة ترد على الأسئلة الشائعة حول إجراء الانتخابات الرئاسية بالخارجضمن جهود توعية المصريين بالخارج بأهمية الحفاظ على حقوقهم السياسية، أطلقت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج حملة 'شارك بصوتك'. اقرأ أكثر ⮕

وزيرة الهجرة ترد على الأسئلة الشائعة حول إجراء الانتخابات الرئاسية بالخارجضمن جهود توعية المصريين بالخارج بأهمية الحفاظ على حقوقهم السياسية، أطلقت السفيرة سهاجندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج حملة 'شارك بصوتك'، والتي تعنى بتعريف المصريين بالخارج بما يتعلق بالانتخابات الرئاسية 2024. اقرأ أكثر ⮕

وزيرة الهجرة ترد على أبرز استفسارات المصرين بالخارج بشأن الانتخابات الرئاسيةأجابت وزير الهجرة وشئون المصريين بالخارج، عن أبرز الأسئلة الشائعة حول الانتخابات الرئاسية فى الخارج. اقرأ أكثر ⮕

وزيرة الهجرة ترد على استفسارات المصريين في الخارج بشأن الانتخابات الرئاسيةأكدت سها الجندي، وزيرة الهجرة، أن كل المصريين في الخارج يحق لهم المشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024، موضحة أن التصويت حق دستوري للمصريين في الخارج يكفله لهم القانون. اقرأ أكثر ⮕

وزيرة الهجرة توضح إجراءات الانتخابات الرئاسية بالخارج| فيديوحرصت وزيرة الهجرة السفيرة سها جندي على توضيح الردود على أبرز الأسئلة الشائعة، والتي وردت من المصريين بالخارج، حول الانتخابات الرئاسية المقبلة، مؤكدة أهمية المحافظة على المكتسبات الدستورية للمصريين بالخارج بالمشاركة في الانتخابات. اقرأ أكثر ⮕

وزيرة الهجرة تعلن إعادة فتح مبادرة استيراد السيارات للمصريين بالخارجوزيرة الهجرة تعلن إعادة فتح مبادرة استيراد السيارات للمصريين بالخارج | مصراوى اقرأ أكثر ⮕