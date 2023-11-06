وزير الخارجية الأمريكي: نسعى لتهيئة الظروف لسلام دائم بين فلسطين وإسرائيل

وزير الخارجية الأمريكي: نسعى لتهيئة الظروف لسلام دائم بين فلسطين وإسرائيلبالفيديو.. بيومي فؤاد يرد على محمد سلام: إحنا بنقدم فن ولي الشرف العمل في السعودية في بطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد أمام نظيره النور السعودي، والمقرر لها الثالثة عصر غدٍ الثلاثاء. وقد حرص الإسباني ديفيد ديفيز، المدير الفني للفريق، على عقد محاضرة فنية مع اللاعبين قبل المران، للتأكيد على العديد من النقاط الفنية الخاصة بالمباراة.

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SHOROUK_NEWS: وزير الخارجية الأمريكي: نسعى لتهيئة الظروف لسلام دائم بين فلسطين وإسرائيلقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن مباحثاته مع نظيره التركي هاكان فيدان، ناقشت الأزمة في غزة، والجهود المبذولة

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ALBAWABANEWS: بلينكن: نهدف لإنهاء الأزمة بغزة.. وممتنون لجهد مصر والأردنأكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اليوم السبت أن الولايات المتحدة تهدف إلى إنهاء الأزمة في قطاع غزة والتوصل لسلام دائم في المنطقة

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AKHBARELYOM: إلى متى تظل أمريكا.. شريكاً فى حرب الإبادة؟!قبل أن يبدأ وزير الخارجية الأمريكى «بلينكن» زيارته الثالثة للمنطقة منذ اندلاع الحرب فى فلسطين..

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YOUM7: الخارجية السعودية: اجتماع عمان بحث تهيئة الظروف لاستعادة مسار السلام بالمنطقةقالت وزارة الخارجية السعودية، إن اجتماع عمان الذى عقد فى الأردن، اليوم السبت، قد بحث تهيئة الظروف لعودة الاستقرار واستعادة مسار السلام فى فلسطين ، وقد شارك فى الاجتماع وزير الخارجية سامح شكرى..

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جريدة الفجر: متحدث الخارجية يكشف كواليس جلسة المباحثات مع بلينكن بشأن غزةكشف السفير أحمد أبو زيد ، المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، تفاصيل جلسة المباحثات بين السفير سامح شكري وزير الخارجية ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن

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ELBALADOFFİCİAL: اجتماع مغلق| لقاء بلينكن ونظيره التركي استغرق ساعتين ونصف.. ماذا دار بينهما؟كشف مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الاثنين، أن الاجتماع الذي دار بين وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، ووزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، استغرق ساعتين و30 دقيقة، بحسب وكالة 'رويترز'.

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