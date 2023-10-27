وزير المفاوضات الفلسطينية: العالم سيستيقظ غدًا على كارثة إنسانية في غزة

وأضاف"عصفور" في اتصال هاتفي مع الإعلامي خالد أبو بكر ببرنامج"كل يوم" المذاع على فضائية"أون" أن إسرائيل تتحدى الشرعية الدولية والعالم أجمع.وأشار إلى أنه تجرى حاليًا عملية إبادة جماعية لسكان غزة، مؤكدًا أن كل المجازر تتم الآن على أرض غزة وإسرائيل تستخدم أحدث الأسلحة الأمريكية لإبادة سكان شمال غزة.

وتابع"الآلاف قد يكونون سقطوا اليوم، وكل المجازر تتم بمباركة من قِبل الولايات المتحدة"، مطالبًا بضرورة التدخل لوقف مثل هذه الانتهاكات.عمرو موسى: التصعيد الإسرائيلي على غزة آثاره خطيرة..

عاجل-"الكومبارس لا يلقون أي هجوم وهذا قدر الكيانات الكبيرة"..عمرو أديب يشن هجوما حادًا على محمد سلام بعد مطالبته بتأجيل موسم الرياض 2023

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جريدة الفجر »

وزير خارجية الأردن: إسرائيل بدأت للتو حربا برية على غزة والنتيجة ستكون كارثة إنسانيةأفادت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل أن وزير خارجية الأردن أيمن الصفدي يقول إن إسرائيل بدأت للتو حربا برية على غزة والنتيجة ستكون كارثة إنسانية ذات أبعاد هائلة اقرأ أكثر ⮕

وزير الخارجية الأردني: الاحتلال بدأ حربا برية على قطاع غزة والنتيجة ستكون كارثيةقال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، مساء اليوم الجمعة، إن إسرائيل بدأت حربا برية على غزة، وإن النتيجة ستكون كارثة إنسانية ذات أبعاد لسنوات قادمة. اقرأ أكثر ⮕

وزير خارجية الأردن: إسرائيل بدأت حربا برية على غزة والنتيجة ستكون كارثةقال وزير خارجية الأردن أيمن الصفدي، إن إسرائيل بدأت للتو حربا برية على قطاع غزة والنتيجة ستكون كارثة إنسانية ذات أبعاد هائلة. اقرأ أكثر ⮕

القاهرة الإخبارية.. الخارجية الفلسطينية: ندعو للتدخل لوقف الحرب على غزةأفادت فضائية 'القاهرة الإخبارية'، في نبأ عاجل، نقلًا عن وزارة الخارجية الفلسطينية، بأنها تدعو العالم أجمع للتدخل الفوري لوقف التطورات السريعة والخطيرة في حرب الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة. اقرأ أكثر ⮕

الخارجية الفلسطينية تطالب بتدخل فوري لوقف التطورات المتسارعة والخطيرة في قطاع غزةطالبت وزارة الخارجية الفلسطينية العالم أجمع بتحمل مسؤولياته والتدخل الفوري لوقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، في ضوء التطورات الأخيرة المتسارعة، والقصف العنيف على القطاع الليلة. اقرأ أكثر ⮕

وزير شئون المفاوضات الفلسطينية الأسبق: إسرائيل تستخدم أحدث الأسلحة الأمريكية لإبادة أهل غزةعبّر الدكتور حسن عصفور، وزير شؤون المفاوضات الفلسطينية السابق، عن اعتقاده بأن إسرائيل تتحدى مجتمع القانون الدولي وتقوم حالياً بعملية إبادة جماعية لسكان قطاع غزة. اقرأ أكثر ⮕