وزير الطيران المدني يبحث مع سفير سيراليون بالقاهرة تعزيز التعاون

بالسفير السيراليوني، مؤكدًا أهمية تنمية علاقات التعاون المشترك بين البلدين فى مختلف أنشطة النقل الجوي، والتي تأتي في ضوء توجيهات القيادة السياسية نحو تعميق أواصر التعاون مع جميع دول القارة الإفريقية؛ بما يعزز الدور الريادي والإقليمي الذي تقوم به مصر داخل القارة السمراء، والذي يهدف إلى فتح مزيد من جسور التقارب ويحقق محاور التنمية لجميع الأشقاء الأفارقة.

وبحثا الجانبان أوجه التنسيق والتعاون الفعال في كل الموضوعات ذات الاهتمام المشترك والتي جاء من بينها مناقشة إمكانية تحديث بنود مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين لتسيير رحلات جويه ورحلات شحن جوى بين مصر وسيراليون، بالإضافة إلى دراسة تفعيل اتفاقية ثنائية في مجال التدريب مع الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران بهدف تدريب الأشقاء الأفارقة على أحدث النظم والبرامج التدريبية المتطورة في مختلف تخصصات الطيران المدني.

وزير الطيران يبحث مع سفير سيراليون تسيير رحلات جوية بين البلدينوزير الطيران يبحث مع سفير سيراليون تسيير رحلات جوية بين البلدين اقرأ أكثر ⮕

وزير الطيران المدني يبحث مع سفير سيراليون التعاون المشتركالتقي الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني، مع صادق سيلا سفير دولة سيراليون والوفد المرافق له وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة لبحث أوجه التعاون المشترك في مختلف أنشطة الطيران المدني. اقرأ أكثر ⮕

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وزير قطاع الأعمال العام يستقبل سفير النمسا بالقاهرة لبحث تعزيز التعاون الاقتصادياستقبل الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، جورج بوستينجر السفير الجديد لجمهورية النمسا لدى جمهورية مصر العربية، وتناول اللقاء بحث سبل تنمية وتطوير علاقات التعاون الاقتصادي. اقرأ أكثر ⮕

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