وزير الخارجية العربي يؤكد حق الفلسطينيين في العيش بكرامة وحرية

وأضاف خلال مؤتمر صحفي عقب الاجتماع الوزاري العربي الأمريكي حول تطورات غزة، منذ قليل، عرضته قناة «القاهرة الإخبارية»، أن الفلسطينين لهم الحق في العيش بكرامة وحرية وإنسانية. وأشار إلى أن لن نسمح بأن تقوض الحرب كل ما تم فعله لإحلال السلام في المنطقة، موضحًا أن جرائم الحرب في قطاع غزة يجب أن تتوقف وحصانة إسرائيل من المساءلة يجب أن تتوقف.

:

جريدة الفجر: انتهاء الاجتماع الوزاري العربي مع وزير الخارجية الأمريكيانتهاء الاجتماع الوزاري العربي مع وزير الخارجية الأمريكي انتهى الاجتماع الوزاري العربي مع وزير الخارجية الأمريكي بلينكن في عمان.

مصدر: جريدة الفجر | اقرأ أكثر »

ELBALADOFFICIAL: 'مثير للسخرية'.. وزير الخارجية يعلق على وثيقة المخابرات الإسرائيلية بشأن سيناءقال وزير الخارجية سامح شكري، إن وثيقة وزارة الاستخبارات الإسرائيلية المسربة التي تقترح نقل ملايين الفلسطينيين إلى شبه جزيرة سيناء في مصر هي اقتراح مثير للسخرية .

مصدر: ElBaladOfficial | اقرأ أكثر »

YOUM7: شكرى لـCNN: الوثيقة الإسرائيلية حول تهجير الفلسطينيين لسيناء 'مثيرة للسخرية'قال وزير الخارجية المصري لشبكة CNN، الخميس، إن وثيقة وزارة الاستخبارات الإسرائيلية المسربة التي تقترح نقل ملايين الفلسطينيين إلى شبه جزيرة سيناء في مصر هي 'اقتراح مثير للسخرية'.

مصدر: youm7 | اقرأ أكثر »

AKHBARELYOM: وزير الخارجية الأمريكي: نحتاج لبذل المزيد لحماية المدنيين الفلسطينيينقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إنهم بحاجة إلى بذل المزيد لحماية المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية.

مصدر: akhbarelyom | اقرأ أكثر »

ELBALADOFFICIAL: إيطاليا تعلن استعدادها لعلاج الجرحى الفلسطينيين في مستشفياتهاأكد وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني اليوم الجمعة، أن روما مستعدة لعلاج المدنيين الفلسطينيين المصابين، الذين غادروا قطاع غزة، في مستشفيات إيطاليا.

مصدر: ElBaladOfficial | اقرأ أكثر »

SHOROUK_NEWS: بلينكن : مشاهد انتشال أطفال غزة من تحت الأنقاض تؤلمني.. وأرى فيهم أبنائيقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن بلاده تدعم حق إسرايئل في الدفاع عن نفسها ضد حركة حماس التي لا تهتم بالشعب الفلسطيني.

مصدر: Shorouk_News | اقرأ أكثر »