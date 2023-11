وزيرة التخطيط: حريصون على تعزيز الشراكة الحقيقية الفاعلة للقطاع الخاص

ولفتت إلى أن «الدولة بحاجة إلى ما يتراوح بين 25 ألفًا إلى 30 ألف فصل سنويًا في ظل الزيادة السكانية المضطردة»، قائلة إن الأمر لا يمكن أن يتم إلا مع القطاع الخاص. وأشارت إلى أن «الخبرات المتميزة من القطاع الخاص تقدم نموذجًا للشراكة المثالية»، موضحة أن مجمع المدارس نموذج يحتذى به للشراكة بين الصندوق السيادي والقطاع في مشروعات أخرى.

وذكرت أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجه بإنشاء 500 مجمع مماثل لمجمع مدارس القرية الكونية، معقبة: «بإذن الله بمشاركة القطاع الخاص ودعم الدولة المصرية ننشئ 500 و1000 مجمع بهذا الشكل». ويشهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم الخميس، افتتاح مجمع مدارس القرية الكونية بمدينة 6 أكتوبر، وذلك بحضور الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، وهالة السعيد، وزيرة التخطيط، وعدد من المسئولين.

