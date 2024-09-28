وزير الخارجية المصري: مصر لن تتسامح مع التهديدات الوجودية من سد النهضة

وزير الخارجية: مصر لن تتسامح مع التهديدات الوجودية من سد النهضة وزير الخارجية: تهجير ال فلسطين يين خط أحمر ولن نسمح بحدوثهوجه مدير العناية الطبية بوزارة الصحة اللبنانية، جوزيف الحلو، الشكر ل مصر دولة وشعبا على وقوفها إلى جانب لبنان في محنتها، مؤكدا أن العدوان الإسرائيلي يمثل"جريمة حرب.. وبيروت لا تزال تحترق".

وأعلن خلال تصريحات تلفزيونية عبر شاشة"TEN" مساء السبت، عن حصيلة الضحايا الذين خلفهم العدوان الإسرائيلي على لبنان منذ بدايته الحرب على قطاع غزة في الثامن من أكتوبر الماضي، قائلا إن عدد الشهداء في لبنان بلغ 1640 شهيدا، منهم 104 أطفال و 194 امرأة، في حين أصيب 8408 آخرين. وأضاف أن تفجير أجهزة"البيجر" أودى بحياة 610 شهداء، بينهم 38 امرأة و 17 طفلا، إضافة إلى إصابة 2056 شخصا.

وأوضح أن الفترة منذ 19 سبتمبر الجاري؛ شهدت سقوط 1030 شهيدا، منهم 56 امرأة و 17 طفلا، مع تسجيل 6358 إصابة، مشيرا إلى أن عدوان يوم الجمعة وحده أسفر عن استشهاد 11 شخصا، وإصابة 108 آخرين. وانتقد صمت المجتمع الدولي عما يجري في لبنان، قائلا إن إسرائيل لا تعترف بحقوق الإنسان ولا بقوانين الشرعية الدولية، وتضرب بعرض الحائط القوانين الدولية والإنسانية كافة.سمير فرج: حزب الله يمتلك 180 ألف صاروخ.. وإسرائيل صفت قياداته بعملاء من داخله

مصر سد النهضة فلسطين وزير الخارجية المصري تهديدات الوجود.

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