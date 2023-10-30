وزير الرياضة يُشيد بمنتخب تنس الطاولة بعد حصد وصافة بطولة مصر الدولية

وحققت مصر المركز الثاني برصيد 12 ميدالية بواقع 3 ذهبيات ومثلها فضة و6 ميداليات برونزية، وجاءت الميداليات الذهبية للمنتخب المصري عن طريق، مروان جمال في منافسات الفردي تحت 19 سنة، وبدر مصطفى ومريم يونس بالزوجي المختلط تحت 19 سنة وملك زكي في الفردي تحت 11 سنة.

أما الميداليات الفضية جاءت عن طريق دارين عبدالسلام في منافسات فردي الناشئات تحت 11 سنة وإياد الأوز في فردي الناشئين تحت 11 سنة ومروان جمال ورؤى الناغي في الزوجي المختلط تحت 19 سنة، وحصد الميداليات البرونزية كل من مريم يونس على صعيد الناشئات تحت 17 وتحت 19 وفريدة بدوي تحت 19 سنة ويوسف عمرو تحت 11 سنة إضافة إلى جومانة عبدالشكور ورودينا محرم في فردي الناشئات تحت 11 سنة.

واختتمت منافسات البطولة اليوم والتي أقيمت خلال الفترة ما بين 23 وحتى 29 من أكتوبر الجاري وشهدت إقامة فعاليات تحت 11 و13 و15 و17 و19 لفردي الناشئين والناشئات إضافة إلى منافسات تحت 15 و19 سنة للزوجي المختلط. headtopics.com

وزير الرياضة يُشيد بمنتخب تنس الطاولة بعد وصافة بطولة مصر الدوليةأثنى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على أداء المنتخب المصري لتنس الطاولة، بعد حصد وصافة بطولة مصر الدولية لتنس الطاولة للناشئين والناشئات. اقرأ أكثر ⮕

وزير الرياضة يشيد بمنتخب تنس الطاولة بعد حصد وصافة البطولة الدولية للناشئينأثنى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، على أداء المنتخب المصري لتنس الطاولة، بعد حصد وصافة بطولة مصر الدولية لتنس الطاولة للناشئين والناشئات خلف الصين، والتي أقيمت في مجمع صالات الدكتور حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر خلال الفترة ما بين 23 وحتى 29 من أكتوبر الجاري. اقرأ أكثر ⮕

وزير الرياضة يشيد بالمنتخب المصري بعد حصد وصافة بطولة مصر الدولية لتنس الطاولةأثني الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، علي أداء المنتخب المصري لتنس الطاولة، بعد حصد وصافة بطولة مصر الدولية لتنس الطاولة للناشئين والناشئات خلف الصين، والتي أقيمت في مجمع صالات الدكتور حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر خلال الفترة ما بين 23 وحتى 29 من أكتوبر الجاري. اقرأ أكثر ⮕

مريم يونس تحصد برونزية بطولة مصر الدولية لتنس الطاولةنجحت مريم يونس لاعبة منتخب مصر لناشئات تنس الطاولة، في تحقيق المركز الثالث بمنافسات تحت 17 سنة ببطولة مصر الدولية لتنس الطاولة والمق اقرأ أكثر ⮕

مريم يونس تحقق برونزية تحت 17 سنة فى بطولة مصر الدولية لتنس الطاولةنجحت مريم يونس لاعبة منتخب مصر لناشئات تنس الطاولة، في تحقيق المركز الثالث بمنافسات تحت 17 سنة ببطولة مصر الدولية لتنس الطاولة.. اقرأ أكثر ⮕

مصر تحتل وصافة الترتيب العام ببطولة مصر الدولية لتنس الطاولةأسدل الستار منذ قليل على بطولة مصر الدولية للناشئين والناشئات لتنس الطاولة والتي أقيمت في مجمع صالات الدكتور حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر خلال الفترة ما بين 23 وحتى 29 من أكتوبر الجاري. اقرأ أكثر ⮕