وزير الأشغال اللبناني يدين الاعتداء الإسرائيلي ويحذر من 'حالة حرب'

وقال حمية، في مؤتمر صحفي له بالضاحية الجنوبية، "إن ال عدوان ال إسرائيل ي الذي يستهدف المباني السكنية يتسبب في مآسٍ إنسانية حيث نشاهد أطفالاً يرفعون من تحت الأنقاض، ونساءً ورجالاً مدنيين عزل"، متسائلا أين القانون الدولي؟ وأين الإنسانية التي يتباهى بها المجتمع الدولي؟".. مؤكدا أنه حتى الآن مازال هناك أكثر من 20 مفقودا تحت الأنقاض.
وأشار إلى كلمة وزير الخارجية اللبناني التي ألقاها أمام مجلس الأمن الدولي، والتي وصف فيها الواقع الحقيقي لما تفعله إسرائيل في لبنان والمنطقة.. محذرا من أن إسرائيل "تأخذ المنطقة إلى حالة من الحرب". وأضاف "أن لبنان منذ تواجد هذا الكيان على حدوده يعيش تحت تهديد مستمر.. ولكن اليوم، ما نشهده من فظاعات يعد استهدافاً مباشراً للإنسانية، حيث أصبح الأطفال والنساء أهدافاً للعدو الإسرائيلي" .مدبولى: 133 مليون عبوة دواء تم إنتاجها منذ أغسطس الماضى لتغطية حاجة السوق المحلىتشكيل الأهلي المتوقع أمام جورماهيا.. تاو والشحات وأبو علي فى الهجوم
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