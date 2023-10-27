وزير الخارجية التونسي يبحث مع المبعوث الفرنسي أخر تطورات الوضع في ليبيا

وذكرت وزارة الخارجية التونسية، في بيان اليوم الجمعة، أن اللقاء تناول مناقشة الجهود الإقليمية والدولية نحو إيجاد تسوية سياسية تحفظ وحدة ليبيا وأمنها واستقرارها.ومن جهته، ثمن المبعوث الفرنسي الدور التونسي الفاعل منذ بداية الأزمة، معربا عن تطلع باريس إلى مزيد التنسيق مع بلادنا في إطار مقاربة تشاركية لدفع المسار السياسي بليبيا.

وتطرق اللقاء كذلك إلى تطورات الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث ذكر عمار بموقف تونس من العدوان المتواصل على غزة وضرورة وقفه فورا.القاهرة الإخبارية: سقوط جسم غريب بالقرب من محطة كهرباء نويبع

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