وزير الشباب والرياضة يوقع مذكرة تفاهم لإنشاء الأكاديمية الأفريقية لكرة اليد

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق شهد وزير الشباب وال رياضة الدكتور أشرف صبحي مساء اليوم، مراسم توقيع مذكرة تفاهم مع الاتحادين الإفريقي والمصري بشأن الأكاديمية الأفريقية لكرة اليد، بالمدينة الشبابية والرياضية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

في كلمته، أكد الدكتور أشرف صبحي أن وزارة الشباب والرياضة تدعم هذا المجهود الكبير فى كرة اليد والذى يتماشى مع رؤيتها ورؤية الدولة فى الاهتمام بتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية إضافة الى دعم الحركة الرياضية. فيما قال الدكتور حسن مصطفي رئيس الإتحاد الدولي لكرة القدم:"الإتحاد الدولي لكرة اليد يدعم ويثمن التعاون الوثيق والمثمر بين الاتحاد الأفريقي والمصري ووزارة الشباب والرياضة المصرية".

ويتولى الإتحاد الأفريقي لكرة اليد وضع الأطر العلمية الدراسية للمناهج بالتنسيق مع الاتحاد الدولي لكرة اليد طبقا للمستويات المختلفة للدورات التدريبية، تحديد المحتويات التدريب للدبلومات المختلفة، بالإضافة إلى طلب مساعدة الاتحاد الدولي من أجل إتاحة المادة العلمية التعليمية والأدوات اللازمة للمشاركين.

كُرة اليد أكاديمية أفريقية وزارة الشباب والرياضة الاتحاد الإفريقي الاتحاد المصري

لقد قمنا بتلخيص هذا الخبر حتى تتمكن من قراءته بسرعة. إذا كنت مهتمًا بالأخبار، يمكنك قراءة النص الكامل هنا. اقرأ أكثر:



AlBawabaNews / 🏆 9. in EG

مصر أحدث الأخبار, مصر عناوين

Similar News:يمكنك أيضًا قراءة قصص إخبارية مشابهة لهذه التي قمنا بجمعها من مصادر إخبارية أخرى.

وزير الشباب: دعم القيادة السياسية سبب الإنجازات المتتالية للرياضة المصريةتقدم وزير الشباب والرياضة بالتهنئة إلى الاتحاد المصري لكرة اليد، بعد تتويج منتخب الشباب مواليد 2004 بلقب بطولة الأمم الأفريقية، والفوز في المباراة النهائية على تونس..

مصدر: youm7 - 🏆 7. / 63 اقرأ أكثر »

وزير الرياضة يبحث مع الاتحادين الدولي والمصري لكرة اليد والمتحدة استعدادات تنظيم بطولة العالم للكراسي ومونديال الأنديةيعقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة اجتماعا هاما غدا الأحد بصالة الدكتور حسن مصطفي بمدينة أكتوبر بين قيادات وزارة الشباب والرياضة و الاتحاد الدولي لكرة اليد ونظيره المصري والمتحدة للرياضة.

مصدر: alwafdportal - 🏆 10. / 63 اقرأ أكثر »

وزير الرياضة يهنئ منتخب مصر بفوزه ببطولة العالم لكرة اليد للكراسي المتحركةحرص الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على تهنئة المنتخب الوطني المصري لكرة اليد للكراسي المتحركة، بعد فوزه بلقلب بطولة العا

مصدر: baladtv - 🏆 14. / 51 اقرأ أكثر »

وزير الرياضة يشهد الاجتماع التنسيقي لبطولة كأس العالم لأندية كرة اليدشهد وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، الإجتماع التنسيقي لبطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد الـ سوبر جلوب، والتي تستضيفها صا

مصدر: baladtv - 🏆 14. / 51 اقرأ أكثر »

اليوم.. وزير الرياضة ورئيس الاتحاد الدولي لليد يفتتحان بطولة العالم للكراسي المتحركةيفتتح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة برفقة الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد ،اليوم بطولة العالم للكراسي المتحركة والمقامة في مصر خلال الفترة من 16 إلى 21 سبتمبر الجاري.

مصدر: alwafdportal - 🏆 10. / 63 اقرأ أكثر »

وزير الرياضة ورئيس الاتحاد الدولى لليد يفتتحان بطولة العالم للكراسى المتحركةيفتتح الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة برفقة الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولى لكرة اليد، اليوم، بطولة العالم للكراسى المتحركة.

مصدر: youm7 - 🏆 7. / 63 اقرأ أكثر »