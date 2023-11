وزيرة الهجرة تعقد اجتماعا مع مجموعة من مستثمرينا بالخارج لاستعراض الفرص الاستثمارية بمصر

وحرصت وزيرة الهجرة خلال الاجتماع على استعراض بعض من جهود الدولة، لتسجيع الاستثمار والمستثمرين، والتي تمثلت في قوانين وإجراءات ملموسة على الأرض، وكذلك جهود وزارة الهجرة لدعوة وتشجيع المستثمرين المصريين بالخارج وإطلاعهم على المستجدات الخاصة بالاقتصاد المصري، ونقل الصورة الإيجابية عنه خاصة في ظل ما يتم الترويج له خارجيا، من صورة مغلوطة عن الاقتصاد المصري.

وأضافت وزيرة الهجرة أن أبرز ما يعكس اهتمام الدولة المصرية لفتح مجال الاستثمار كان تشكيل المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة رئيس الجمهورية، هذا المجلس الذي اتخذ إجراءات وقرارات هامة، من بينها التيسير من إجراءات تأسيس الشركات، وخفض الحواجز البيروقراطية، وإعداد تعديلات تشريعية للتغلب على القيود المتعلقة بتملك الأراضي، بجانب التوسع في إصدار الرخصة الذهبية للمستثمرين للتخفيف من الأعباء المالية والضريبية المفروضة عليهم، وخلق بيئة تشريعية وضريبية مستقرة، بالإضافة لاعتماد حزمة من الحوافز الداعمة لعدد من...

كما أكدت وزيرة الهجرة، خلال الاجتماع، تنسيق وتعاون وزارة الهجرة مع الوزارات المختلفة لموافاتها بالتحديثات في قوائم الفرص الاستثمارية المتاحة في القطاعات الصناعية والإنتاجية والاستثمارية المختلفة، خاصة تلك التي تحقق رؤية ومستهدفات الدولة نحو توطين وتعميق التصنيع المحلي وزيادة استثمارات المصريين بالخارج في هذه القطاعات، حتى تتمكن الوزارة من الترويج لها خارجيا في أوساط مستثمرينا بالخارج، هذا بجانب التواصل الفاعل والمستمر مع أبناء الجاليات والمستثمرين المصريين بالخارج والعمل على حل مشكلاتهم في مجال...

من جانبه، أشاد الدكتور فخرى الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بما استعرضته السفيرة سها جندي من جهود للدولة المصرية لتشجيع ودعم المستثمرين، مؤكدا أن القطاع الخاص هو أمل أي دولة ولديه الخبرة والكفاءة والإمكانات لتحقيق نجاحات كبيرة، كما أن هناك بنية تحتية قطعنا فيها مشوار كبير وهناك أيضا بنية تشريعية يعمل عليها مجلس النواب، كما يعمل على تحديث القوانين والتشريعات التي تتيح الفرصة للقطاع الخاص لأن يتولى مهمته، وهناك نحو 300 تشريع جميعها لصالح للقطاع الخاص بجانب دور الدولة الهام، فضلًا...

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

YOUM7: وزيرة الهجرة تستعرض مع مجموعة من مستثمرينا بالخارج الفرص فى مصرعقدت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، اجتماعا مطولا عبر الفيديوكونفرانس، مع مجموعة من المستثمرين المصريين بالخارج، في إطار جهود الوزارة.

مصدر: youm7 | اقرأ أكثر ⮕

ELWATANNEWS: «الهجرة» تجتمع مع رجال الأعمال في الخارج لاستعراض الفرص الاستثمارية بمصرعقدت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، اجتماعا مطولا عبر الفيديوكونفرانس، بمشاركة الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجل

مصدر: ElwatanNews | اقرأ أكثر ⮕

AKHBARELYOM: «الهجرة»: حريصون على التواصل الدائم مع أبنائنا الدارسين بالخارجعقد السفير عمرو عباس مساعد الوزيرة لشئون الجاليات اجتماعا افتراضيا مع عدد من المصريين الدارسين بالخارج، أعضاء مركز وزارة الهجرة لحوار شباب المصريين بالخارج 'ميدسي' للرد على استفساراتهم بشأن معادلة الشهادات الجامعية.

مصدر: akhbarelyom | اقرأ أكثر ⮕

MASRAWY: وزيرة الهجرة: السيسي وافق على إعادة طرح مبادرة 'سيارات المصريين بالخارج'وزيرة الهجرة السيسي وافق على إعادة طرح مبادرة سيارات المصريين بالخارج | مصراوى

مصدر: masrawy | اقرأ أكثر ⮕

AKHBARELYOM: هل يحق للمصريين بالخارج المشاركة في الانتخابات الرئاسية بـ«بطاقة منتهية»؟كشفت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة عن موقف المصريين بالخارج من حاملين بطاقات الرقم القومي غير سارية من مشاركة بالانتخابات الرئاسية القادمة .

مصدر: akhbarelyom | اقرأ أكثر ⮕

AKHBARELYOM: خاص| هل يحق للمصريين بالخارج المشاركة في الانتخابات الرئاسية بـ«بطاقة منتهية»؟كشفت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة عن موقف المصريين بالخارج من حاملين بطاقات الرقم القومي غير سارية من مشاركة بالانتخابات الرئاسية القادمة .

مصدر: akhbarelyom | اقرأ أكثر ⮕