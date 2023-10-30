وزير الإنتاج الحربي يبحث مع شركة «الماكو» التعاون في إنتاج أنظمة الطاقة الكهربائية

استقبل المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي، دكتور مهندس بسيم يوسف رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة النصر لصناعة المحولات والمنتجات الكهربائية «الماكو»، ووفد مرافق، جاء ذلك بمقر وزارة الإنتاج الحربي بالعاصمة الإدارية الجديدة.

أشار المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي، إلى أن هذا اللقاء يستهدف مناقشة سبل التعاون بين الجانبين في عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك والتي من ضمنها التعاون في مجال إنتاج مكونات المحوّلات (الجافة الزيتية القدرة) والتي تخدم قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة وذلك بالاستفادة من خبرات شركـة حلوان للصناعات غير الحديدية (مصنع 63 الحربي) التابعة لوزارة الإنتاج الحربي وشركة «الماكو».

واستعرض الوزير محمد صلاح، دور الوزارة كركيزة أساسية للتصنيع العسكري في مصر وكذا دورها في مجال التصنيع المدني بالاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية بشركاتها التابعة، لافتاً إلى أن شركات ووحدات الإنتاج الحربي تضم قدرات وخبرات بشرية وفنية وتكنولوجية متميزة يجري العمل على تطويرها باستمرار، موضحاً أن سياسة العمل بوزارة الإنتاج الحربي ترتكز على التعاون والتكامل مع مختلف الجهات بالدولة والمساهمة في تعزيز مساعي الدولة المصرية لتحقيق التنمية الشاملة. headtopics.com

من جانبه أوضح دكتور مهندس بسيم سامي يوسف رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة النصر لصناعة المحولات والمنتجات الكهربائية «الماكو» أن الشركة تتبع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، لافتاً إلى أن التوسع في تنفيذ مشروعات الكهرباء والطاقة بالدولة المصرية أسهم في تعزيز قطاع صناعة المحوّلات وخطوط نقل الكهرباء وزيادة الطلب عليها والتعاقدات الخاصة بها، مشيداً بإمكانات شركات ووحدات الإنتاج الحربي وقدراتها الفنية والتصنيعية والتكنولوجية والتي تمكنها من تنفيذ المشروعات المسندة إليها بدقة وكفاءة...

بدوره، أكد المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة محمد عيد بكر، أن الوزارة تولي اهتماماً كبيراً بالمشاركة في المشروعات التي تسهم في تعزيز قطاع الكهرباء والطاقة إيماناً بالأهمية القصوى لهذه المشروعات في تحسين مستوى معيشة المواطنين. headtopics.com

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