وزير الأوقاف الفلسطيني: 800 شهيد حصيلة الاجتياح البري لـ غزة

أوضح خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “حقائق وأسرار”، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقديم مصطفى بكرى أنه هناك أكثر من 800 شهيد سقطوا حتى الآن في غزة خلال الساعات القليلة الماضية».

طالب وزير الأوقاف الفلسطيني جميع قادة دول العالم بالتدخل الفوري لوقف التصعيد لوقف إطلاق النار وحماية الشعب الفلسطيني من الإبادة.

وزير الأوقاف الفلسطيني: 800 شهيد حصيلة الاجتياح البري في غزة حتى الآنكشف وزير الأوقاف الفلسطيني، حاتم البكري، عن ضحايا الاجتياح البري في قطاع غزة، الذي شنته قوات الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين، موضحًا أنه هناك أكثر من 800 شهيد سقط اقرأ أكثر ⮕

وزير الأوقاف الفلسطيني: 800 شهيد في غزة منذ بدء الاجتياح البريأكد حاتم البكري، وزير الأوقاف الفلسطيني، أن الواقع الحالي في قطاع غزة من أصعب الحالات التي تُوصف، إذ يوجد هجوم غير مسبوق على غزة، والأنباء تتحدث عما يصل إلى 800 شهيد حتى هذه اللحظة بعد قصف اليوم، وجيش الاحتلال يؤدي جريمة نكراء ضد الشعب الفلسطيني، وضد الأطفال والنساء الذين لا حول لهم ولا قوة في الدفاع عن أنفسهم سوى أن يتلقوا الحمم التي تسقط من... اقرأ أكثر ⮕

وزير الأوقاف الفلسطيني: 800 شهيد حصيلة الاجتياح البري في قطاع غزة حتى الآن.. فيديوكشف وزير الأوقاف الفلسطيني، حاتم البكري، عن ضحايا الاجتياح البري في قطاع غزة، الذي شنته قوات الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين، موضحًا اقرأ أكثر ⮕

تقارير إعلامية غربية: إسرائيل سوف تستخدم غاز الأعصاب أثناء الاجتياح البري لغزةأفادت تقارير إعلامية غربية، أن إسرائيل سوف تستخدم غاز الاعصاب اثناء الاجتياح البري لقطاع غزة. اقرأ أكثر ⮕

تقارير إعلامية غربية: إسرائيل ستستخدم غاز الأعصاب أثناء اجتياح غزةأكدت تقارير إعلامية غربية، أن إسرائيل ستستخدم غاز الأعصاب أثناء الاجتياح البري لقطاع غزة. اقرأ أكثر ⮕

جيش الاحتلال يستعين بـ «دمية الدب» في الاجتياح البري لـ غزةأكدت قناة القاهرة الإخبارية، أن جيش الاحتلال يعتمد على الجرافات العملاقة المعدلة المعروفة بـ 'تيدى بير' أو 'دمية الدب'، لإنجاح الاجتياح البري لـ غزة. اقرأ أكثر ⮕