وزير الري: تنفيذ 75 بئر جوفي وخزانات لمياه الأمطار في أوغندا

التقى الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، بالدكتور سام شيبتوريس وزير المياه والبيئة بجمهورية أوغندا،على هامش أسبوع القاهرة السادس للمياه، وتناول اللقاء سبل تعزيز التعاون وتطوير العلاقات المشتركة بين البلدين فيما يخص مجال المياه خاصة في ظل العلاقات المتميزة بين البلدين بصفة عامة ووزارتي المياه بصفة خاصة .

للمواطنين وللثروة الحيوانية والاستخدامات المنزلية، بالإضافة لما تقدمه مصر في مجال التدريب وبناء القدرات للكوادر الأوغندية.

‫وزير الرى: تنفيذ 75 بئرا جوفيا وخزانات لمياه الأمطار فى أوغنداالتقى الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري الدكتور سام شيبتوريس وزير المياه والبيئة بجمهورية أوغندا على هامش أسبوع القاهرة السادس للمياه، لبحث سبل تعزيز التعاون.. اقرأ أكثر ⮕

وزير الري يؤكد أهمية الاستمرار في تحسين عملية إدارة الموارد المائيةوزير الري يؤكد أهمية الاستمرار في تحسين عملية إدارة الموارد المائية اقرأ أكثر ⮕

وزير الري: تدهور الأوضاع في غزة يجعل أعداد الضحايا قابلة للزيادةوزير الري تدهور الأوضاع في غزة يجعل أعداد الضحايا قابلة للزيادة | مصراوى اقرأ أكثر ⮕

وزير الري: نتأثر بتداعيات التغيرات المناخية في دول حوض النيل وعلينا العمل معا للتكيفوزير الري: نتأثر بتداعيات التغيرات المناخية في دول حوض النيل وعلينا العمل معا للتكيف اقرأ أكثر ⮕

وزير الري: البدء في صياغة خطة العمل مع منظمة الأمم المتحدةوزير الري البدء في صياغة خطة العمل مع منظمة الأمم المتحدة | مصراوى اقرأ أكثر ⮕

وزير الري يلتقي نظيره بجمهورية أوغندا لبحث التعاون بين البلدينالتقى الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، الدكتور سام شيبتوريس وزير المياه والبيئة بجمهورية أوغندا، على هامش إسبوع القاهرة السادس للمياه. اقرأ أكثر ⮕