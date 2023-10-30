وزير الري: مصر نفذت ٧٥ بئرا جوفية وخزانات لمياه الأمطار في أوغندا

بايدن يعرب عن تقديره لجهود مصر في تسهيل إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزةرئيس الوزراء الفلسطيني: اوقفوا الحرب على أهلنا في غزةأنجلينا جولي تخرج عن صمتها وتدلي بتصريحات مثيرة حول الصراع الفلسطيني الإسرائيليالتقى الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، الدكتور سام شيبتوريس، وزير المياه والبيئة بجمهورية أوغندا، على هامش أسبوع القاهرة السادس للمياه.
تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون وتطوير العلاقات المشتركة بين البلدين فيما يخص مجال المياه خاصة في ظل العلاقات المتميزة بين البلدين بصفة عامة ووزارتي المياه بصفة خاصة. وأكد الدكتور سويلم أن هذا اللقاء يأتي في إطار اللقاءات المتبادلة مع وزير المياه الأوغندي في ظل العلاقات التاريخية التي تربط البلدين.
وأشار سويلم لتاريخ التعاون الممتد بين البلدين والذي يعود لعقود طويلة، وحديثا جرى توقيع مذكرة تفاهم في عام ٢٠١٠ لتنفيذ مشروعات التعاون الفني في أوغندا والتي اشتملت على العديد من المشروعات التنموية التي تعود بالنفع المباشر على مواطني أوغندا وأهمها تنفيذ ٧٥ بئرا جوفية في المقاطعات المختلفة لتوفير مياه الشرب النقية للمواطنين، وكذلك تنفيذ خزانات لمياه الأمطار في ٥ مقاطعات لتوفير المياه للمواطنين وللثروة الحيوانية والاستخدامات المنزلية، بالإضافة لما تقدمه مصر في مجال التدريب وبناء القدرات للكوادر... headtopics.com
وأكد وزير الري أهمية العمل على تطوير علاقات التعاون الثنائي بين البلدين، وفتح آفاق لمشروعات جديدة بين البلدين تحقق التنمية والرخاء لشعب أوغندا الشقيق، وكذلك تعزيز تبادل الخبرات في مجال البحوث والدعم الفني لإنشاء مركز لبحوث المياه بأوغندا وتكثيف الدورات التدريبية المقدمة للكوادر الفنية الأوغندية من خلال"المركز الإفريقي للمياه والتكيف المناخي" PAN AFRICAN والذي دشنته مصر لضمان تحقيق أقصى استفادة للخبراء والعاملين في مجال المياه والمناخ بالدول الإفريقية.