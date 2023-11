وزير الري: تعزيز التعاون مع الأمم المتحدة فى ملف التغيرات المناخية

وأشاد وزير الرى بالتعاون القائم بين الوزارة والبرنامج والذى يتم من خلاله تنفيذ"مشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالي ودلتا نهر النيل". ومن جانبه أبدى فراكاسيتي إهتمامه بإستمرار وتعزيز التعاون بين الجانبين، مشيداً بالمجهودات المبذولة من الوزارة في مجال التكيف مع الآثار السلبية للتغيرات المناخية وخاصة في مجال حماية الشواطئ.

وأشار الدكتور سويلم لأهمية إتخاذ إجراءات جادة للتعامل مع قضايا المياه والمناخ على المستوى العالمى من خلال تنفيذ مشروعات على الأرض للتكيف مع التغيرات المناخية مثل مشروعات حماية الشواطئ ومشروعات وتم التباحث حول دراسة تنفيذ مشروعات متكاملة تشتمل على حصاد مياه الأمطار بإستخدام منشآت الحماية من أخطار السيول بالتزامن مع تنفيذ مشروعات لإنتاج الطاقة المتجددة.

كما تم مناقشة التوسع فى الإعتماد على التحلية للإنتاج الكثيف للغذاء للتعامل مع تحديات الغذاء التى تواجه العديد من دول العالم ، مع السعى لتوجيه أنظار المجتمع الدولى لأهمية هذا الملف وزيادة البحث فى هذا المجال لتقليل تكلفة التحلية وجعل استخدام المياه المحلاة لإنتاج الغذاء ذو جدوى إقتصادية.

وأشار الدكتور سويلم لأهمية مبادرة AWARe التى اطلقتها مصر خلال فعاليات مؤتمر المناخ الماضى COP27، والتى ستسهم فى تلبية متطلبات التنمية في أفريقيا فى المجالات المتعلقة بالموارد المائية والتكيف مع تغير المناخ، وتوفير التدريب اللازم من خلال"المركز الإفريقي للمياه والتكيف المناخي" ، متوجها بالدعوة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى لدعم المبادرة.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

YOUM7: ‫ وزير الرى: التوسع فى الاعتماد على التحلية للإنتاج الكثيف للغذاءإلتقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى إليساندرو فراكاسيتي الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الانمائي بمصر ، لمناقشة تعزيز التعاون بين الوزارة والبرنامج فى ملف التغيرات المناخية

مصدر: youm7 | اقرأ أكثر ⮕

ALBAWABANEWS: سويلم يلتقى الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي خلال أسبوع القاهرة للمياهإلتقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى ،اليوم الأربعاء، إليساندرو فراكاسيتي الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الانمائي بمصر ، لمناقشة تعزيز التعاون بين الوزارة والبرنامج فى ملف التغيرات المناخية

مصدر: AlBawabaNews | اقرأ أكثر ⮕

ELBALADOFFICIAL: سويلم يؤكد أهمية التعاون بين وزارة الري وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائيأكد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، أهمية التعاون القائم بين الوزارة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الذي يتم من خلاله تنفيذ مشروع تعزيز التكيف مع التغيرات

مصدر: ElBaladOfficial | اقرأ أكثر ⮕

MASRAWY: التغيرات المناخية وتشابه التحديات.. تفاصيل لقاء وزير الري نظيره التونسي بأسبوع القاهرة السادس للمياهالتغيرات المناخية وتشابه التحديات.. تفاصيل لقاء وزير الري نظيره التونسي بأسبوع القاهرة السادس للمياه

مصدر: masrawy | اقرأ أكثر ⮕

جريدة الفجر: وزير الري: التغيرات المناخية تؤثر بشكل كبير على قطاع المياه في مصرأكد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري أن التغيرات المناخية تؤثر بشكل كبير على قطاع المياه في مصر.. مشيرا إلى أن الهجرة تمثل أيضا ضغطا كبيرا على قطاع المياه.

مصدر: جريدة الفجر | اقرأ أكثر ⮕

SHOROUK_NEWS: وزير التعليم: الوزارة تبذل جهودا كبيرة لمواجهة ظاهرة التسرب من التعليمتعزيز التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني في دعم العملية التعليمية بالمدارس المجتمعية

مصدر: Shorouk_News | اقرأ أكثر ⮕