وزيرة التخطيط: مشروع مجمع مدارس القرية الكونية الأكبر من حيث العائد الاستثماري

وأضافت خلال فعاليات افتتاح مجمع مدارس القرية الكونية بمدنية السادس من أكتوبر، صباح الخميس، أن المشروع ينقسم إلى مرحلتين؛ الأولى إنشاء 5 مدارس ومجمع للخدمات الرياضية والترفيهية، موضحة أنه جار الانتهاء من مخطط تطوير المرحلة الثانية.

ولفتت إلى أن عدد الطلاب في المجمع يبلغ حاليًا 1000، موضحة أن «الطاقة الاستيعابية للمجمع في المرحلة الأولى تتراوح ما بين 7500 إلى 8000 طالب». وذكرت أن «أهم ما يميز هذا النوع من المدارس، أنها تلائم الشريحة العريضة من المجتمع، ويقدم تعليمًا متميزًا يدمج كل المهارات التكنولوجية والابتكارية التي يحتاجها سوق العمل الديناميكي المتطور».

وأشارت إلى أن «المشروع ليس الأضخم أو الأكبر من حيث حجم الاستثمارات التي يقوم بها صندوق مصر السيادي، لكنه المشروع الأهم والأكبر من حيث العائد الاستثماري على المجتمع في بناء الشخصية المصرية الواعية المنتجة والقادرة على التعامل مع كل التحديات الدولية».

ويشهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم الخميس، افتتاح مجمع مدارس القرية الكونية بمدينة 6 أكتوبر، وذلك بحضور الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، وهالة السعيد، وزيرة التخطيط، وعدد من المسئولين.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ELBALADOFFICIAL: مدبولي يشهد افتتاح مجمع مدارس القرية الكونية بمدينة السادس من أكتوبرمدبولي يشهد افتتاح مجمع مدارس القرية الكونية بمدينة السادس من أكتوبر

مصدر: ElBaladOfficial | اقرأ أكثر ⮕

ELBALADOFFICIAL: رئيس الوزراء يستمع إلى شرح حول مجمع مدارس القرية الكونية بأكتوبرافتتح الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مجمع مدارس القرية الكونية بمدينة 6 أكتوبر.

مصدر: ElBaladOfficial | اقرأ أكثر ⮕

AKHBARELYOM: وزيرة التخطيط: مجمع مدارس القرية الكونية ترجمة حقيقية لاستغلال أصول الدولةقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، إن الدولة تولي اهتمام كبير بالتعليم، وأن هناك توافق من أجل أن تتماشى العملية التعليمية مع سوق العمل.

مصدر: akhbarelyom | اقرأ أكثر ⮕

YOUM7: وزيرة التخطيط: مشروع تطوير أرض مجمع القرية الكونية ينقسم لمرحلتينافتتح الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، تشغيل مجمع المدارس بالقرية الكونية، بمدينة 6 أكتوبر.

مصدر: youm7 | اقرأ أكثر ⮕

ELBALADOFFICIAL: التخطيط: مجمع مدارس القرية الكونية بمدينة السادس من أكتوبر ترجمة للاهتمام بالتعليمأكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الدولة تولي اهتمام كبير بالتعليم، وأن هناك توافق من أجل أن تتماشى العملية التعليمية مع سوق العمل. وقالت خلال افتتاح مجمع مدارس القرية الكونية بمدينة السادس من أكتوبر، أن رؤية مصر 2030، بشأن التعليم، تكون من أجل الاتاحة و التنافسية.

مصدر: ElBaladOfficial | اقرأ أكثر ⮕

AKHBARELYOM: بث مباشر| افتتاح مدبولي مجمع مدارس القرية الكونية بمدينة 6 أكتوبرتقدم «بوابة أخبار اليوم» خدمة البث المباشر لمتابعيها، لافتتاح الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء مجمع مدارس القرية الكونية بمدينة السادس من أكتوبر.

مصدر: akhbarelyom | اقرأ أكثر ⮕