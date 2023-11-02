وزيرة التخطيط: مشروع مجمع مدارس القرية الكونية الأكبر من حيث العائد الاستثماري

وأضافت خلال فعاليات افتتاح مجمع مدارس القرية الكونية بمدنية السادس من أكتوبر، صباح الخميس، أن المشروع ينقسم إلى مرحلتين؛ الأولى إنشاء 5 مدارس ومجمع للخدمات الرياضية والترفيهية، موضحة أنه جار الانتهاء من مخطط تطوير المرحلة الثانية.
ولفتت إلى أن عدد الطلاب في المجمع يبلغ حاليًا 1000، موضحة أن «الطاقة الاستيعابية للمجمع في المرحلة الأولى تتراوح ما بين 7500 إلى 8000 طالب». وذكرت أن «أهم ما يميز هذا النوع من المدارس، أنها تلائم الشريحة العريضة من المجتمع، ويقدم تعليمًا متميزًا يدمج كل المهارات التكنولوجية والابتكارية التي يحتاجها سوق العمل الديناميكي المتطور».
وأشارت إلى أن «المشروع ليس الأضخم أو الأكبر من حيث حجم الاستثمارات التي يقوم بها صندوق مصر السيادي، لكنه المشروع الأهم والأكبر من حيث العائد الاستثماري على المجتمع في بناء الشخصية المصرية الواعية المنتجة والقادرة على التعامل مع كل التحديات الدولية».
ويشهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم الخميس، افتتاح مجمع مدارس القرية الكونية بمدينة 6 أكتوبر، وذلك بحضور الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، وهالة السعيد، وزيرة التخطيط، وعدد من المسئولين.
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