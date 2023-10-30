وزير الخارجية السعودي يثمِّن تأييد النرويج لقرار الأمم المتحدة بشأن غزة

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق ثمَّن وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، اليوم /الاثنين/، قرار النرويج بالتصويت لصالح قرار الأمم المتحدة، والذي يهدف إلى وقف فوري لإطلاق النار، وإقامة هدنة إنسانية عاجلة في قطاع غزة المحاصر.

وناقش وزير الخارجية السعودي - خلال اتصال هاتفي مع وزير خارجية النرويجي إسبن بارث إيدي - استمرار تصعيد العمليات العسكرية في غزة ومحيطها، وتضرر المدنيين العزل من استمرار تطور الأوضاع. وشدد - وفقا لما أوردته قناة"الإخبارية" السعودية - على أهمية التزام المجتمع الدولي بدوره لوقف التصعيد، ومنع التهجير القسري لسكان غزة، والعمل على إيجاد حل سياسي عادل وشامل للقضية الفلسطينية، بما يحقق الأمن والسلم الدوليين.

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البحرين تناشد المجتمع الدولي الاستجابة لقرار الأمم المتحدة بشأن إقرار هدنة مستدامة بغزةأعربت مملكة البحرين عن إدانتها واستنكارها، بشدة، لتصاعد الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، لما له من تداعيات خطيرة على تفاقم الأوضاع الإنسانية الكارثية، وتهديد حياة المزيد من المدنيين الفلسطينيين الأبرياء، لاسيما من الأطفال والنساء، وما يمثله ذلك من انتهاكات صريحة لقواعد القانون الدولي الإنساني، وقرارات الشرعية الدولية. اقرأ أكثر ⮕

من جوتيريش للتصويت.. إسرائيل تتحدى الأمم المتحدة بحرب غزةمن جوتيريش للتصويت إسرائيل تتحدى الأمم المتحدة بحرب غزة | مصراوى اقرأ أكثر ⮕

من جوتيريش للتصويت.. إسرائيل تتحدى الأمم المتحدة بحرب غزةمن جوتيريش للتصويت إسرائيل تتحدى الأمم المتحدة بحرب غزة | مصراوى اقرأ أكثر ⮕