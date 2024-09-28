وزير الخارجية المصري يلتقي سكرتير عام الأمم المتحدة على هامش أعمال الجمعية العامة

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق التقى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة االيوم السبت، "أنطونيو جوتيريش" سكرتير عام الأمم المتحدة على هامش أعمال الشق رفيع المستوى للدورة ٧٩ للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.

وعبر جوتيريش عن تقديره لحكمة الرئيس، وسياسة مصر الرشيدة في التعامل مع القضايا والتحديات الدولية والإقليمية، ودورها المحوري في منطقة الشرق الأوسط، والعالم العربي، والاسلامي، وفي إفريقيا، مؤكدًا عُمق مصر الحضاري ودورها الإقليمي والعالمي المتميز. وشدد على أهمية إيجاد حلول مبتكرة لتوسيع آليات نفاذ الدول النامية للتمويل الميسر، وتخفيف وطأة الديون الواقعة عليها، ودعم الجهود التنموية الوطنية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

شهد اللقاء نقاشاً حول عدد من القضايا الإقليمية الأخرى، منها التطورات في ليبيا، والسودان، واليمن، والبحر الأحمر، وفي منطقة القرن الأفريقي، وأهمية الحفاظ على وحدة الصومال وسيادته وسلامة أراضيه.

وزير الخارجية الأمم المتحدة سكرتير عام مصر عبد الفتاح السيسي

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