وزيرة الثقافة تُتابع سير العمل بمركز الإبداع الفني ودار الأوبرا في دمنهور

وقالت الدكتورة نيفين الكيلاني، إن محافظة البحيرة تمتلك العديد من المنشآت الثقافية، كمركز الإبداع الفني بدمنهور، وأوبرا دمنهور، وقصر ثقافة دمنهور، تُمثل جميعها منارات ثقافية متفردة، بما تشمله من مقومات وتجهيزات متطورة، تُقدم الخدمات الثقافية المتنوعة لمختلف الفئات المجتمعية بمحافظة البحيرة، للمساهمة الفعالة في خلق أجيال من المبدعين.

كما حرصت وزيرة الثقافة، خلال الزيارة، على الاستماع إلى عدد من العاملين بالوزارة، للتعرف منهم على أهم المحاور المتعلقة بطبيعة سير العمل، وماهية وجود معوقات أو متطلبات يمكن تجاوزها من أجل تحقيق أعلى استفادة ممكنة من أجل تقديم الخدمة الثقافية والفنية لجمهور الأوبرا بشكل مُثمر فعال، مؤكدة حرص الوزارة على توفير بيئة عمل إيجابية تُسهم في تحقيق مستهدفات الدولة لنشر المعرفة.

وتفقدت وزيرة الثقافة قصر ثقافة دمنهور والذي يضم مسرحًا مجهزًا بأحدث معدات الميكنة والإضاءة والصوتيات و يتسع ل303 مقعدًا، مقسمة إلى صالة وبالكون، ملحقًا به قاعة لكبار الزوار وغرفًا للممثلين، وقاعات متخصصة لإقامة الورش الفنية والثقافية المتنوعة.

فيما تفقدت مبنى أوبرا دمنهور التي شيدت عام 1930 وُتعد تُحفة معمارية تتجسد فيها خصائص العمارة المصرية في بداية العقد الرابع من القرن الماضي.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

جريدة الفجر: وزيرة الثقافة تُتابع سير العمل بمركز الإبداع الفني ودار الأوبراطقامت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، ترافقها الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، بجولة تفقدية لمركز الإبداع الفني، ودار الأوبرا وقصر الثقافة بدمنهور، ضمن برنامج زيارتها لمتابعة سير العمل بعدد من المنشآت والمواقع الثقافية بالمحافظة، بحضور عمرو البسيوني، رئيس الهيئة العامة لقصور...

مصدر: جريدة الفجر | اقرأ أكثر ⮕

جريدة الفجر: وزيرة الثقافة تتفقد مركز الإبداع الفنى ودار الأوبرا وقصر الثقافة بدمنهور (صور)قامت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، بجولة تفقدية بمدينة دمنهور بالبحيرة، رافقها اللواء محمد شوقى بدر السكرتير العام للمحافظة وكامل غطاس السكرتير العام المساعد للمحافظة، وذلك فى إطار الجولات التفقدية لعدد من الصروح الثقافية داخل المحافظة.

مصدر: جريدة الفجر | اقرأ أكثر ⮕

AKHBARELYOM: وزيرة الثقافة تتفقد مركز الإبداع الفني ودار الأوبرا المصرية بدمنهورقامت الدكتوره نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة ود. نهال بلبع نائب محافظ البحيرة بجولة تفقدية بمدينة دمنهور رافقها خلالها اللواء محمد شوقى بدر السكرتير العام للمحافظة و كامل غطاس السكرتير العام المساعد للمحافظة

مصدر: akhbarelyom | اقرأ أكثر ⮕

MASRAWY: وزيرة الثقافة تتفقد قصر ثقافة دمنهور خلال جولة بالبحيرةوزيرة الثقافة تتفقد قصر ثقافة دمنهور خلال جولة بالبحيرة

مصدر: masrawy | اقرأ أكثر ⮕

ELWATANNEWS: وظائف شاغرة في الهيئة العامة للكتاب ودار الأوبرا بالإسكندرية ودمنهوروزارة الثقافة تعلن تفاصيل الوظائف الشاغرة في كل من الهيئة العامة للكتاب ودار الأوبرا بالإسكندرية ودمنهور موضحة شروط ومواعيج التقديم في كل وظيفة.

مصدر: ElwatanNews | اقرأ أكثر ⮕

ALBAWABANEWS: محافظ الغربية ووزيرة الثقافة يتفقدان عددا من المواقع الثقافيةقام الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية والدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة بجولة تفقدية لعدد من المواقع الثقافية بطنطا، وذلك في إطار العمل على متابعة العمل الثقافي في هذه المواقع

مصدر: AlBawabaNews | اقرأ أكثر ⮕