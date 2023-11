وزيرة التخطيط: التعليم القضية الأهم على المستوى القومي

ولفتت إلى أن مشروع مجمع مدارس القرية الكونية يجسد رؤية مصر 2030 التي ترتكز على هدفين أساسيين في عملية التعليم، وهما: الإتاحة والتنافسية. وأوضحت أن مصر تضم 105 ملايين مواطن 60% منهم شباب، معقبة: «سوق العمل كبير ويزداد كل عام، والفجوة بين متطلبات سوق العمل والعرض تقل من خلال المهارات التي تدمج من خلال التعليم التقليدي في المدارس القومية والاعتيادية، ومجموعة من الابتكارات والمهارات المختلفة نحتاجها في سوق العمل المهني والفني».

وأشارت إلى أن «المجمع ترجمة على أرض الواقع للدور الذي عهدت به الدولة لصندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية في استغلال الأصول غير المستغلة وتعظيم العائد من تلك الأصول». ونوهت بأن «القرية الكونية ظلت لعقود عديدة أرض فضاء غير مستغلة ومهجورة»، مؤكدة أنها تحولت بمشاركة القطاع الخاص والمجتمع المصري إلى صرح تعليمي متميز.

ويشهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم الخميس، افتتاح مجمع مدارس القرية الكونية بمدينة 6 أكتوبر، وذلك بحضور الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، وهالة السعيد، وزيرة التخطيط، وعدد من المسئولين.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ELBALADOFFICIAL: صلاح حسب الله : قمه السلام لها دور في نشر القضية الفلسطينيةقال دكتور صلاح حسب الله المحامي بالنقد، إن القضية الفلسطينية هي الأهم للشعب المصري و الخطاب رضي الله السياسي المصري في بشاعة القضية الفلسطينية .

مصدر: ElBaladOfficial | اقرأ أكثر ⮕

ELWATANNEWS: صندوق مصر السيادي يعقد الاجتماع الأول لمجلس إدارته الجديد برئاسة وزيرة التخطيطأكدت وزيرة التخطيط، أن الصندوق السيادي يهدف في الأساس إلى خلق فرص أمام المستثمرين الوطنيين والأجانب والحفاظ على حقوق الاجيال القادمة.

مصدر: ElwatanNews | اقرأ أكثر ⮕

SHOROUK_NEWS: وزيرة التخطيط: حريصون على تعزيز الشراكة الحقيقية الفاعلة للقطاع الخاصقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن مجمع مدارس القرية الكونية بمدنية السادس من أكتوبر، يؤكد النهج الذي تنتهجه

مصدر: Shorouk_News | اقرأ أكثر ⮕

MASRAWY: وزير الري: ارتفاع درجة الحرارة على المستوى العالمي يؤثر سلبيا على قطاع المياهوزير الري ارتفاع درجة الحرارة على المستوى العالمي يؤثر سلبيا على قطاع المياه | مصراوى

مصدر: masrawy | اقرأ أكثر ⮕

ELBALADOFFICIAL: معهد التخطيط القومي يناقش نظرة المجتمع للمرض النفسي وكيفية تغييرهاعقد معهد التخطيط القومي أولى حلقات الصالون الثقافي تحت عنوان 'الصحة النفسية: ثقافة مجتمع وشجاعة مريض'، ضمن الفعاليات العلمية للمعهد للعام الأكاديمي 2023 2024.

مصدر: ElBaladOfficial | اقرأ أكثر ⮕

جريدة الفجر: وزيرة البيئة تختتم المفاوضات غير الرسمية لمؤتمر المناخ COP28وزيرة البيئة تشارك فى المائدة المستديرة حول 'تقييم عالمي تحويلي' وزيرة البيئة تشارك في جلسة الاطار الجديد لتمويل المناخ شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة على مدار يومين مع الوزراء الخمس المسئولين

مصدر: جريدة الفجر | اقرأ أكثر ⮕