وزيرة التعاون الدولي: تنفيذ العديد من المشروعات في مجال إدارة الموارد المائية بالتعاون مع شركاء التنمية والقطاع الخاص

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في الجلسة الافتتاحية لمنتدى أعمال قطاع المياه في إطار الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي، والذي نظمه الاتحاد الأوروبي ضمن فعاليات الدورة السادسة من أسبوع القاهرة للمياه الذي يُقام تحت رعاية السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وشارك في الجلسة الافتتاحية الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، والسيد/ ميشيل كواروني،سفير إيطاليا لدى مصر، والسيد/ بيتر موليما، سفير هولندا لدى مصر، والدكتورة فلوريكا فلينك هوير، المدير العام لقسم...

وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن مفهوم التحول الأخضر أضحى حاضرًا بقوة في كافة المناقشات الدولية، وكذلك إعادة هيكلة الهيكل المالي الدولية لتعزيز القدرة على النفاذ إلى التمويل من أجل تعزيز القدرة على تحقيق الأهداف الوطنية.وتضم المحفظة التنموية الجارية لوزارة التعاون الدولي، يوجد 30 مشروعًا بقيمة 4.741 مليار دولار تتعلق بالهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة"المياه النظيفة والصرف الصحي"، وهو ما يمثل 19.

كورة لايف الآن ( 1 - 1 ) تويتر بث مباشر مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة يلا شوت اليوم الشوط الثاني في الدوري الإسباني {المرينجي يعود}"بعد هجومه على زملاءه بسبب ريال مدريد".. تشافي ينقذ نجم برشلونة من فخ جديد headtopics.com

وزير الري: مصر تعوض عجزها المائي الكبير بإعادة استخدام 21 مليار متر مكعبافتتح الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري معرض أسبوع القاهرة السادس للمياه بحضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي والوفود المشاركة في المؤتمر من الدول المختلفة . اقرأ أكثر ⮕

وزير الري: حجم الضرر بسبب المياه بلغ 8,5 مليار دولار و5000 حالة وفاةافتتح الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري معرض أسبوع القاهرة السادس للمياه بحضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي والوفود المشاركة في المؤتمر من الدول المختلفة اقرأ أكثر ⮕

سويلم: تعاون منذ السبعينات وتبادل معرفة بين مصر وهولندا في إدارة المياهأشاد وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم، بالتعاون الطويل الممتد منذ السبعينيات وحتى الآن بين مصر وهولندا والذي تم خلاله تبادل المعرفة بين البلدين في مجال إدارة المياه اقرأ أكثر ⮕

وزيرة الهجرة: 4254 فرصة عمل بالداخل من خلال التعاون مع القطاع الخاصوزيرة الهجرة 4254 فرصة عمل بالداخل من خلال التعاون مع القطاع الخاص | مصراوى اقرأ أكثر ⮕

وزير الري يفتتح معرض أسبوع القاهرة السادس للمياه.. صورافتتح الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري معرض أسبوع القاهرة السادس للمياه بحضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي اقرأ أكثر ⮕

تبادل التجارب البيئية بين مصر والأردن فى قطاع المحميات والمخلفات.. تفاصيلأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، على أهمية التعاون مع دولة الأردن فى مجال حماية الطبيعة والتنوع البيولوجي، حيث يتم تنفيذ مشروع ملاذ آمن للحياة البرية بمحمية وادي الريان. اقرأ أكثر ⮕