وزير الطيران يبحث مع سفير سيراليون تسيير رحلات جوية بين البلدين

كتب- محمد عبيد: بحث الفريق محمد عباس وزير الطيران المدني، مع صادق سيلا سفير دولة سيراليون والوفد المرافق له أوجه التعاون المشترك في مختلف أنشطة الطيران المدني، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وخلال اللقاء، بحثا الجانبان أوجه التنسيق والتعاون الفعال في كافة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك والتي جاء من بينها مناقشة إمكانية تحديث بنود مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين لتسيير رحلات جوية ورحلات شحن جوي بين مصر وسيراليون ، بالإضافة إلى دراسة تفعيل اتفاقية ثنائية في مجال التدريب مع الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران بهدف تدريب الأشقاء الأفارقة على أحدث النظم والبرامج التدريبية المتطورة في مختلف تخصصات الطيران المدني.

وزير الطيران المدني يبحث مع سفير سيراليون التعاون المشتركالتقي الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني، مع صادق سيلا سفير دولة سيراليون والوفد المرافق له وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة لبحث أوجه التعاون المشترك في مختلف أنشطة الطيران المدني. اقرأ أكثر ⮕

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