وزير الصحة يشهد توقيع عدد من بروتوكولات التعاون مع هيئة الاعتماد والرقابة الصحية

كتب - أحمد جمعة:شهد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، توقيع عدد من بروتوكولات التعاون بين الوزارة والهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، وذلك اليوم الإثنين، بمقر أكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبي المهني المستمر وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه تم توقيع البروتوكول الأول بين الوزارة متمثلة في قطاع التدريب والبحوث بشأن إعداد البرامج التدريبية في مجال الاعتماد والرقابة الصحية للعاملين بوزارة الصحة والسكان، حيث وقع البروتوكول من جانب وزارة الصحة...

وأكد "عبدالغفار" أن البروتوكول يأتي في إطار اهتمام الوزارة بوضع الخطط والبرامج الخاصة وتلبية الاحتياجات التدريبية لكافة القطاعات، لدعم التدريب الطبي والإداري المستمر وفقاً لأحدث الأساليب العلمية والاستثمار في مقدمي الخدمات الصحية وذلك في ضوء رؤية مصر 2030 وتنفيذاً لتوجيهات وزير الصحة بمواكبة اساليب الندريب الطبي المهني الإداري المتطورة لتحقيق الكفاءة والفاعلية والجودة للخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

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